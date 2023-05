Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche in Wohnung und Wohnmobil; Rauch in Mehrfamilienhaus; Brand einer Lithium-Platte

Reutlingen (ots)

Auf Gegenfahrspur geraten

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 86-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der Konrad-Adenauer-Straße erlitten. Der Mann befuhr gegen 11.20 Uhr mit seinem VW Golf die linke der beiden Fahrspuren in Richtung Reutlingen. Im Bereich einer Mietwagenfirma, kurz vor der Eimündung in die Lerchenstraße geriet er dabei aus noch ungeklärter Ursache mit dem Wagen auf die Gegenfahrspur. Dort prallte der Golf frontal in die Mercedes G-Klasse eines 44-Jährigen. Während der Mercedes-Lenker nach ersten Erkenntnissen unverletzt blieb, musste der 86-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht und dort zur stationären Behandlung aufgenommen werden. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. (rn)

Dettingen/Erms (RT): Unfall in Schlössleskurve

Zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagmittag in der Schlössleskurve. Ein 58-Jähriger war kurz nach 13 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Uracher Straße in Richtung Dettingen unterwegs. An der Einmündung mit der Metzinger Straße wollte er nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von Dettingen in Richtung B28 fahrenden Audi A1 einer 36-Jährigen. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 33.000 Euro. (rn)

Dettingen/Erms (RT): Einbrecher von Bewohnerin überrascht (Zeugenaufruf)

Einbrecher sind in der Nacht zum Dienstag in der Karlstraße auf eine Hausbewohnerin gestoßen und geflüchtet. Kurz vor drei Uhr hörte die Frau im Gebäude ungewöhnliche Geräusche und schaute nach dem Rechten. Dabei stieß sie auf zwei Einbrecher, die sich zuvor gewaltsam über die Haustür Zutritt zum Gebäude verschafft hatten. Die Unbekannten flüchteten daraufhin ins Freie. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Einer der beiden Einbrecher wird als etwa 190 Zentimeter großer Mann von stabiler Statur beschrieben. Er war möglicherweise maskiert. Zur zweiten Person liegt keine Beschreibung vor. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen, insbesondere auch zu möglichem Diebesgut, aufgenommen. Zeugen, die in der Nacht oder den vergangenen Tagen verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Karlstraße bemerkt haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07125/94687-0, zu melden. (rn)

Esslingen (ES): Rauch in Wohnungen gezogen

In der Sulzgrieser Straße ist es am Montagnachmittag zu einem größeren Einsatz der Rettungskräfte gekommen. Gegen 16 Uhr hatte ein Bewohner eines Mehrparteienhauses ein Feuer im Kamin seiner Wohnung gemacht. Offensichtlich aufgrund der Wetterlage zog der Rauch nicht vollständig durch den Kamin ab, sondern drang in die angrenzenden Wohnungen. Verletzt wurde hierbei wie bislang bekannt ist niemand. Auch Sachschaden war augenscheinlich nicht entstanden. Im Zuge des Einsatzes musste die Sulzgrieser Straße kurzzeitig gesperrt werden. (mr)

Esslingen (ES): Radfahrer zusammengestoßen

Zwei Radfahrer, darunter ein Kind, sind am Montagnachmittag in Esslingen zusammengestoßen. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge fuhr ein Vierjähriger gegen 16.20 Uhr den Gehweg der Katharinenstraße entlang und wollte nach rechts auf ein Grundstück einbiegen. Aus dieser heraus bog zeitgleich ein 40 Jahre alter Mann nach links auf den Gehweg ab, worauf es zum Zusammenstoß kam. Das Kind wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in der Stuttgarter Straße in Leinfelden erlitten. Gegen 15.40 Uhr setzte ein Autofahrer in einer Einfahrt seinen Wagen ein Stück zurück, worauf es zu einer leichten Kollision mit einem elfjährigen Radfahrer kam, der auf dem Gehweg hinter dem Pkw vorbeifahren wollte. Der Rettungsdienst musste für das Kind nicht angefordert werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1.100 Euro. (mr)

Nürtingen (ES): Wohnmobil aufgebrochen

Ein Unbekannter hat am Montagabend ein in der Reuderner Straße im Stadtteil Reudern geparktes Wohnmobil aufgebrochen. Zwischen 19.30 Uhr und 20.50 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Camper und durchsuchte ihn nach Wertvollem. Ersten Erkenntnissen nach dürfte er vermutlich nichts Stehlenswertes gefunden haben. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden, der auf etwa 500 Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Frickenhausen (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Kind hat bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen erlitten. Gegen 16 Uhr befuhr eine 55 Jahre alte Frau mit einem VW Up die Schulstraße in Richtung Hauptstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 13-Jährigen, der die Fahrbahn mit seinem Fahrrad überqueren wollte. Bei der anschließenden Kollision landete der Junge auf der Motorhaube des Wagens und verletzte sich leicht. Er konnte nach einer ambulanten Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (jp)

Tübingen (TÜ): Nach Unfall mit Kind davongefahren (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden am Montagnachmittag in Tübingen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war gegen 16.30 Uhr ein noch unbekannter Autofahrer mit einem dunkelgrauen Pkw auf der Eberhardsbrücke von der Poststraße herkommend unterwegs und bog nach rechts in die Gartenstraße ab. Dabei missachtete er den Vorrang eines Neunjährigen, der zu Fuß bei Grün die Gartenstraße in Richtung Mühlstraße überqueren wollte. Der Wagen streifte den Jungen, wobei dieser den ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt wurde. Nach einer kurzen Bremsung auf der Gartenstraße setzte der Autofahrer seinen Weg unerlaubt fort. Der Unfall wurde später bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben oder Hinweise auf den unbekannten Pkw-Lenker geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972 8660 zu melden. (mr)

Tübingen (TÜ): Lithium-Platte in Brand geraten

Zum Brand in einer Firma in der Jopestraße sind Feuerwehr und Polizei am Montagabend ausgerückt. Dort hatte gegen 18.20 Uhr die Brandmeldeanlage ausgelöst, nachdem eine Lithium-Platte Feuer gefangen hatte. Ein Mitarbeiter hatte den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 29 Feuerwehrleuten anrückte, bereits gelöscht. Diese belüftete das verrauchte Gebäude. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. (rn)

Balingen - Frommern (ZAK): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist ursächlich für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagabend an der Einmündung der Waldstetter Straße in die Balinger Straße ereignet hat. Eine 40 Jahre alte Frau wollte gegen 20.50 Uhr mit ihrem VW Sharan von der Waldstetter Straße nach links in die Balinger Straße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 47-Jährigen, die mit ihrem Mini auf der Balinger Straße in Richtung Dürrwangen fuhr und kollidierte mit dieser. Die Ampel war zu dieser Uhrzeit nicht in Betrieb. Der Mini drehte sich in Folge der Kollision um 180 Grad und prallte gegen eine Ampel. Verletzt wurde niemand. Am Mini entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Sharan wies einen Schaden von zirka 1.000 Euro auf. Der an der Ampel entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (sm)

Hechingen (ZAK): Gegen Leitplanke geprallt

Unverletzt geblieben ist der Fahrer eines Mercedes, der am Montagnachmittag auf der B27 in die Leitplanke gekracht ist. Gegen 15.45 Uhr geriet der 66-Jährige, der in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs war, zwischen den Anschlussstellen Hechingen-Nord und Bodelshausen auf regennasser Fahrbahn mit seinem Wagen ins Rutschen und kollidierte mit der Leitplanke. Der Mercedes, an dem Sachschaden von rund 15.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Die Höhe des an der Leitplanke entstandenen Schadens steht noch nicht fest. (sm)

