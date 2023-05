Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Backsteine auf Auto geworfen; Verkehrsunfälle; Wohnmobil aufgebrochen; Einbrüche; Dieseldiebstahl

Reutlingen (ots)

Backsteine auf Auto geworfen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen eine unbekannte Personengruppe, die am Sonntagabend Gegenstände auf die Fahrbahn sowie ein fahrendes Auto geworfen hat. Ein 48-Jähriger befuhr mit seinem Ford gegen 20 Uhr die Steinenbergstraße in Fahrtrichtung Altstadt als eine Personengruppe bestehend aus drei Jugendlichen Backsteine und Plastikteile von einem Flachdach aus auf die Fahrbahn und das Auto des Mannes warf. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (jp)

Pfullingen (RT): Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht und Widerstand geleistet

Ohne Führerschein und betrunken hat ein 50 Jahre alter Autofahrer erheblichen Sachschaden bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend verursacht. Der Mann war gegen 22.50 Uhr mit seinem Wagen auf der Hauffstraße in Richtung Zeilstraße unterwegs. Da er erheblich alkoholisiert und deutlich zu schnell unterwegs war, kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere am Straßenrand geparkte Autos. Dabei kollidierte er mit insgesamt sechs Fahrzeugen und versursachte hierdurch einen Sachschaden in geschätzter Höhe von 110.000 Euro. Zwei der beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Ein bei dem 50-Jährigen im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über einer Promille. Er musste im Anschluss eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Sein Führerschein konnte nicht eingezogen werden, da er gar keinen mehr besaß. Da der Mann sich gegen die polizeilichen Maßnahmen sträubte, musste er zu Boden gebracht werden. Er sieht nun diversen Anzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, entgegen. (jp)

Bad Urach (RT): Motorradfahrerin gestürzt

Zu hohe Geschwindigkeit könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagvormittag auf der K6706 ereignet hat. Eine 22-Jährige war gegen elf Uhr mit ihrem Motorrad der Marke KTM zusammen mit anderen Motorradfahrern unterwegs und kam ohne Beteiligung Dritter in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den anschließenden Sturz verletzte sich die Frau leicht. Der entstandene Sachschaden am Motorrad sowie der Leitplanke wird insgesamt auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (jp)

Metzingen (RT): Wohnmobil aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Fahrzeugaufbruch am Samstagnachmittag am Bongertwasen sucht das Polizeirevier Metzingen. Gegen 15.25 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Mann durch das gewaltsame Öffnen der Beifahrertür Zutritt zu einem auf dem Schotterparkplatz abgestellten Wohnmobil und entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand eine Musikbox sowie einen Geldbeutel. Der Täter wurde durch die zurückkehrenden Besitzer gestört und flüchtete anschließend mit einer Komplizin in einem Pkw in unbekannte Richtung. Teile der Beute wurden später im Bereich Riederich aufgefunden. Der männliche Unbekannte ist circa 50 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß und hellhäutig. Er war mit einem grün-weiß gestreiften T-Shirt und einer Basecap bekleidet. Seine etwa gleichaltrige Komplizin ist von eher kräftigerer Statur und hat lange, dunkle Haare. Sie trug ein schwarzes T-Shirt und eine Sonnenbrille. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07123/924-0 entgegengenommen. (mr)

Münsingen (RT): Motorroller-Lenkerin gestürzt

Nach einem Sturz am Sonntagvormittag ist eine Motorroller-Lenkerin vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Die 53-Jährige war gegen 10.10 Uhr auf der Lautertalstraße von Münsingen herkommend in Richtung Apfelstetten unterwegs. Im Bereich Alter Hau wollte sie in die dortige Ausfahrt abbiegen. Auf Schotter verlor sie die Kontrolle über das Zweirad und kam zu Fall, wobei sie sich Verletzungen zuzog. Am Roller war ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden. (mr)

Metzingen (RT): Gartenhütten angegangen

Am Wochenende hat im Bergholz ein Krimineller sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 8.45 Uhr, machte sich der Unbekannte an drei Gartenhütten zu schaffen. Während der Täter bei zwei der Hütten erfolglos einen Einbruch versuchte, gelangte er durch das Einschlagen einer Fensterscheibe in ein drittes Gebäude. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts entwendet. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (mr)

Münsingen (RT): Kleinkraftradfahrer bei Unfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 26 Jahre alter Kleinkraftradlenker bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend an der Einmündung Karl-/Lichtensteinstraße erlitten. Ein 27-Jähriger war gegen 20.15 Uhr mit seinem Ford Ranger samt Anhänger auf der Karlstraße in Richtung Lichtensteinstraße unterwegs. An der dortigen Einmündung bog er nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von der Lichtensteinstraße herkommenden 27-Jährigen auf seiner Honda. Der Zweiradfahrer stürzte daraufhin zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 5.000 Euro. (rn)

Esslingen (ES): In Arztpraxis eingebrochen

In eine Praxis im Ärztehaus in der Berliner Straße ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Ein Haustechniker alarmierte am Sonntag, kurz nach zehn Uhr die Polizei, nachdem er eine beschädigte Scheibe neben einer Eingangstür entdeckt hatte. Offenbar war der Einbrecher über diese in einen Flur gelangt, in dem er auch die Tür der Arztpraxis beschädigte und sich so Zugang zur Praxis verschaffte. Darin durchsuchte er die Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Esslingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Tresor entwendet

Eine Tankstelle in der Stuttgarter Straße ist in der Nacht zum Montag von Einbrechern heimgesucht worden. Kurz nach drei Uhr verschafften sich die Unbekannten durch Aufhebeln einer Türe Zutritt in den Verkaufsraum und stahlen einen massiven Tresor. Zur Flucht dürfte ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. (sm)

Kirchheim (ES): Kraftstoffdiebstahl

Dieseldiebe haben sich über das verlängerte Wochenende an Arbeitsmaschinen im Gewann Milben zwischen Kirchheim und Dettingen zu schaffen gemacht. Zwischen Mittwochnachmittag und Montagmorgen wurden an den auf einer Baustelle abgestellten drei Arbeitsmaschinen etwa 450 Liter Diesel im Wert von mehreren hundert Euro abgeschlaucht. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (sm)

Deizisau (ES): Ins Heck gefahren

Ein Auffahrunfall hat sich am Montagmorgen auf der B10 ereignet. Gegen 7.20 Uhr war dort eine 44 Jahre alte Frau mit ihrem Hyundai auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Etwa auf Höhe der Anschlussstelle Deizisau / Altbach bemerkte sie zu spät, dass ein vorausfahrender, 48-Jähriger verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf seinen Mercedes auf. Verletzt wurde den ersten Erkenntnissen nach niemand. Der nicht mehr fahrbereite Hyundai musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (sm)

Esslingen (ES): Stoppstelle überfahren

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmittag an der Einmündung L1201/ L1150 (Weißer Stein) ereignet hat. Ein 76-Jähriger befuhr gegen 14 Uhr mit seinem Porsche die L1201 und wollte an der Einmündung nach links in die L1150 in Richtung Baltmannsweiler einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der Harley-Davidson eines 56-Jährigen, der auf der vorfahrtsberechtigten L1150 in Richtung Esslingen unterwegs war. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 25.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe waren neben der Feuerwehr mit einem Fahrzeug und vier Feuerwehrleuten auch Mitarbeiter der Straßenmeisterei zur Nassreinigung der Fahrbahn vor Ort. (cw)

Esslingen (ES): Vorfahrt missachtet (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagvormittag an der Kreuzung Stuttgarter Straße / Karl-Pfaff-Straße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Soweit bislang bekannt ist, war ein 47-Jähriger gegen elf Uhr mit seinem 2er BMW auf der Karl-Pfaff-Straße von der B10 herkommend unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Stuttgarter Straße diese geradeaus überqueren, um dem Straßeverlauf weiter zu folgen. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden Harley-Davidson. Bei der nachfolgenden Kollision konnte sich der 64 Jahre alte Motorradfahrer auf seiner Maschine halten, sodass es nicht zum Sturz kam. Allerdings wurde der Biker bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 6.000 Euro geschätzt. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter der Telefonnummer 0711/3990-420 nach Zeugen des Unfalls. (cw)

Kusterdingen (TÜ): Beim Aussteigen nicht aufgepasst

Das unachtsame Öffnen einer Fahrertüre ist die Ursache für den Sturz einer Radlerin am Sonntagvormittag in der Ehrenbachstraße. Eine 60-Jährige hatte gegen 11.45 Uhr mit ihrem Ford Ka am Fahrbahnrand geparkt. Als sie aus ihrem Wagen aussteigen wollte, öffnete sie die Türe, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Eine 59-jährige Radlerin, die gerade an dem Ford vorbeifahren wollte, versuchte noch auszuweichen, blieb jedoch an der Tür hängen und stürzte. Dabei wurde die so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. (cw)

Winterlingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein technischer Defekt an seinem Motorrad könnte ersten Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge möglicherweise die Ursache für den Sturz eines Motorradfahrers am Sonntagnachmittag auf der K7173 bei Winterlingen gewesen sein. Der 52-jährige Biker war gegen 15.30 Uhr mit seiner neuwertigen BMW auf der Kreisstraße von Kaiseringen in Richtung Winterlingen unterwegs. Als er im Bereich einer Linkskurve abbremsen wollte, zeigte seine Vorderradbremse seinen Angaben zufolge keine Funktion, weshalb er im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der angrenzenden Wiese stürzte. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell