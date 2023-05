Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Stromausfall an Fahrgeschäft, Verkehrsunfälle, versuchter Einbruch, Brände, Exhibitionist, Nachtrag zur Meldung vom 19.05.23, 15.50 Uhr

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl (RT): Stromausfall im Freizeitpark

Am Freitagabend ist es gegen 17.45 Uhr zu einem Zwischenfall in einem Freizeitpark gekommen. Aufgrund eines Stromausfalls blieb ein Fahrgeschäft stehen. In der Folge mussten durch die Feuerwehr Pfullingen zwei Erwachsene und zwei Kinder im Alter von vier und fünf Jahren mittels einer Drehleiter aus einer Höhe von circa sieben Metern wieder auf den Boden gebracht werden. Alle Beteiligten blieben unversehrt. Wie es zu dem Stromausfall kam ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Ostfildern-Nellingen (ES): Radfahrer gestürzt

Ein 27- jähriger Fahrradfahrer ist am Freitag gegen 20.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Er befuhr den Gehweg an der Hindenburgstraße entgegen der Fahrtrichtung. Zeitgleich befuhr die 28 -jährige Fahrerin eines Pkw VW T-Roc die Bismarckstraße und wollte nach rechts in die Hindenburgstraße abbiegen. In der Folge prallte der Radfahrer gegen die Beifahrerseite des VW, wodurch er zu Fall kam. Mit leichten Verletzungen wurde er durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand weiterhin Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Ostfildern-Parksiedlung (ES): Einbrecher gestört

Am Freitag gegen 22.15 Uhr hörten die bereits schlafenden Bewohner einer Wohnung in der Friedrich-List-Straße ein klirrendes Geräusch. Bei einer sofortigen Nachschau konnten sie eine beschädigte Scheibe an der Terrassentür feststellen. Weiterhin waren an der Tür frische Hebelspuren zu erkennen. Die Täterschaft, welche offensichtlich durch die Bewohner gestört wurde, gelangte nicht in die Wohnung und flüchtete unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenagen verlief ergebnislos. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Die Spurensicherung erfolgte durch Spezialisten der Kriminaltechnik.

Ostfildern-Nellingen (ES): Brand auf Gartengrundstück

Nachdem der Integrierten Leitstelle Esslingen eine starke Rauchentwicklung neben der Denkendorfer Straße auf einem Gartengrundstück zwischen der L 1202 und der Jusistraße gemeldet worden ist, sind am Freitag gegen 15.50 Uhr Feuerwehr und Polizei ausgerückt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der mutmaßliche Grundstücksbesitzer auf dem Grundstück ein etwa vier Meter langes und 1,5 Meter breites Plastikboot sowie eine Biertischgarnitur verbrannte, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Kurzfristig musste die Denkendorfer Straße wegen der Einsatzfahrzeuge und der starken Rauchentwicklung voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Ostfildern-Nellingen, welche mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Umweltdeliktes wurde eingeleitet.

Weilheim an der Teck (ES): Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Am Freitag um 15.35 Uhr ist es in der Kornbergstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein Sachschaden in Höhe von etwa 40.000 Euro entstanden ist. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 68 -jähriger Fahrer eines Pkw Daimler -Benz GLK vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache aus Richtung Teckstraße kommend auf der Kornbergstraße immer weiter nach links, wo er letztlich mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw Mercedes-Benz GLE einer 45 -jährigen Fahrerin zusammenstieß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Tübingen (TÜ): Brand in Schultoilette

Am Freitagvormittag ist es in einem Gymnasium in der Uhlandstraße zu einer Brandlegung gekommen. Gegen 11.15 Uhr löste die dort installierte Brandmeldeanlage Alarm aus. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass durch einen bislang unbekannten Täter in einer Toilette eine Toilettenpapierrolle entzündet wurde. Der hierdurch entstandene Brand konnte durch die Feuerwehr Tübingen, welche mit sechs Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort war, schnell gelöscht werden. Das Gebäude wurde vorsorglich evakuiert. Personen kamen nach derzeitigem Stand nicht zu Schaden. Es entstand allerdings Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Nachtrag zur gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 19.05.2023, 15.50 Uhr - Frau mit Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt

Der 40 -jährige Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Samstagvormittag der Haftrichterin beim Amtsgericht Rottenburg zur Haftprüfung vorgeführt. Diese erließ einen Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige in ein Justizvollzugskrankenhaus eingeliefert.

Ammerbuch (TÜ): Im Zug masturbiert

Am Freitagabend ist es in der Ammertalbahn zu einer exhibitionistischen Handlung gekommen. Gegen 23.00 Uhr teilte eine Zeugin mit, dass eine männliche Person gerade im Zug zwischen Tübingen und Entringen masturbieren würde. Dies konnte auch durch weitere Zeugen wahrgenommen werden. Anhand der Personenbeschreibung konnte ein 24 -jähriger Tatverdächtiger am Bahnhof in Altingen vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen, welche vom Polizeirevier Rottenburg geführt werden, dauern an.

Albstadt (ZAK): Plastikgeschirr auf Herdplatte vergessen

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Freitag gegen 15.30 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Balinger Straße im Ortsteil Laufen ausgerückt, nachdem der Integrierten Leitstelle des Zollernalbkreises dort eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung gemeldet wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte auf einer Herdplatte vergessenes Plastikgeschirr zu qualmen begonnen. Die Feuerwehr Albstadt, welche mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort waren, belüftete die entsprechende Wohnung. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Eine 65- jährige Bewohnerin, welche Rauchgase eingeatmet hatte, wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Abklärung in eine Klinik verbracht. Sachschaden ist lediglich an dem Plastikgeschirr entstanden

Balingen (ZAK): Räuberischer Diebstahl

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Balingen gegen einen bislang unbekannten Tatverdächtigen, welcher am Freitag um 17.45 Uhr Alkoholika und Lebensmittel im Wert von 20 Euro in einem Supermarkt in der Albrechtstraße entwendet hat. Der Tatverdächtige hatte die Waren im Markt in seine Kleidung gesteckt. Nachdem er andere Waren an der Kasse ordnungsgemäß bezahlt hatte, sprach der Ladendetektiv ihn nach dem Kassenbereich an. Da der Tatverdächtige durch die bereits verschlossene Glastür im Eingangsbereich nicht flüchten konnte, gelang es dem Ladendetektiv diesen zunächst festzuhalten. Der Tatverdächtige schlug dem Ladendetektiv daraufhin mit der Faust ins Gesicht und trat im Anschluss so lange gegen die Glastür, bis diese aus der Halterung herausbrach, so dass sie sich in der Folge einen Spalt öffnete. Durch diesen gelang ihm dann die Flucht. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. An der Glastür im Eingangsbereich ist nach derzeitigem Stand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden.

