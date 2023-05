Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brandstiftung und Sachbeschädigungen; Verkehrsunfälle; Streitigkeiten; Einbrüche; Vermeintlicher Gasgeruch; Exhibitionist aufgetreten; Betrug über WhatsApp

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Mehrere Sachbeschädigungen (Zeugenaufruf)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es zu einer Brandstiftung in der Jahnstraße sowie zu Sachbeschädigungen in der Frauenstraße gekommen. Im Zeitraum zwischen 23 Uhr und 6.20 Uhr entzündete ein Unbekannter Papierabfälle sowie Kartonagen nahe der Turnhalle. Das Feuer griff daraufhin auf eine Mülltonne über, welche zerstört wurde. Durch das Feuer wurden darüber hinaus eine weitere Mülltonne sowie die Hauswand der Turnhalle beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 1.000 Euro geschätzt. Zudem wurden in der Frauenstraße an mehreren Fahrzeugen die Seitenspiegel abgetreten. Der Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Ob dies ein und demselben Täter zuzurechnen ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen. Hinweise bitte unter der 07121/942-3333. (jp)

Trochtelfingen (RT): Unfall unter Alkoholeinfluss

Ihren Führerschein abgeben musste eine 28 Jahre alte Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Freitag. Die Frau war gegen 23.15 Uhr mit ihrem Opel auf der Kapellgasse in Richtung Altstadt unterwegs. Im Bereich der Kreuzung mit der Straße Am hohen Turm kam sie mit dem Wagen nach rechts ab und prallte gegen eine am Straßenrand stehende Steinstele. Verletzt wurde dabei nach ersten Erkenntnissen niemand. Ein bei der 28-Jährigen im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über einer Promille. Sie musste im Anschluss nicht nur eine Blutprobe, sondern auch ihren Führschein abgeben. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rn)

Eningen (RT): Nach Unfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem weißen Ford Kombi mit Stuttgarter Kennzeichen fahndet das Polizeirevier Pfullingen, nachdem dessen Fahrer am Donnerstagmittag auf der Würtinger Steige (L380) einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Ein 54-Jähriger war mit seinem 7er BMW gegen 12.30 Uhr auf der Würtinger Steige von Eningen nach Würtingen unterwegs. Hinter einem Traktor hatte sich eine Fahrzeugschlange aus mehreren Fahrzeugen gebildet und der 54-Jährige nutzte eine freie Strecke zum Überholen. Dabei überholte er auch den weißen Ford Kombi. Als er sich in der Lücke vor dem Ford einfädeln wollte, beschleunigte dessen Fahrer stark und krachte gegen die linke hintere Ecke des BMW. Während der BMW-Fahrer am nächsten Parkplatz anhielt, flüchtete der Fahrer des weißen Kombi in Richtung Würtingen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden. (cw)

Sonnenbühl (RT): Nach Streitigkeiten Platzverweise erteilt

Mehrere Platzverweise musste die Polizei am Donnerstagabend bei einem Fest an der Bärenhöhle aussprechen. Gegen 18.10 Uhr wurde die Polizei verständigt, nachdem es dort innerhalb einer 16-köpfige Besuchergruppe offenbar zu einem verbalen Streit gekommen war. Dabei sollen auch Flaschen und Gläser zu Bruch gegangen sein. Da die augenscheinlich betrunkenen Personen im Alter zwischen 19 und 29 Jahren auch in Gegenwart der eigesetzten Beamten herumgrölten und Gläser zerschlugen, wurde ihnen ein Platzverweis für das Festgelände erteilt. Diesem kamen sie nur widerwillig nach. Im Zuge des Einsatzes kam es aus der Gruppe heraus zu Beleidigungen gegen die eingesetzten Kräfte. Das Polizeirevier Pfullingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Gegenverkehr gefährdet (Zeugenaufruf)

Durch seine aggressive und rücksichtslose Fahrweise ist ein 43-Jähriger mit seinem Ford Fiesta am Donnerstagabend einer zivilen Streife des Polizeireviers Esslingen in der Esslinger Straße aufgefallen. Unter anderem war er in der 20er-Zone mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. An einer dortigen Engstelle missachtete er seine Wartepflicht und fuhr trotz Gegenverkehrs in die Engstelle ein. Ein entgegenkommender Fahrer eines weißen Kleinwagens konnte nur durch eine Notbremsung eine Frontalkollision mit dem Fiesta vermeiden. Bei der nachfolgenden Kontrolle konnten bei dem Fahrer erhebliche Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Wert von über 0,8 Promille weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein auf Weisung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt wurde. Das Polizeirevier Esslingen sucht nach dem entgegenkommenden Fahrer des weißen Kleinwagens bei dem es sich um ein Elektrofahrzeug mit Esslinger Kennzeichen und E-Zusatz gehandelt haben dürfte. Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-330. (cw)

Plochingen (ES): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Urbanstraße ist am Donnerstagmorgen im Zeitraum zwischen zwei Uhr und 7.45 Uhr eingebrochen worden. Ein unbekannter Täter hebelte die Eingangstür auf und verschaffte sich so Zugang zum Gastraum. Dort wuchtete er mehrere Spielautomaten auf und plünderte sie aus. Der Wert des Diebesgutes kann noch nicht genau beziffert werden. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

Kirchheim/Teck (ES): Vermeintlicher Gasgeruch

Gasgeruch hat am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Max-Eyth-Straße zum Einsatz der Rettungskräfte geführt. Kurz vor 20 Uhr wählte eine Hausbewohnerin den Notruf, nachdem sie Gasgeruch im Treppenhaus festgestellt hatte. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften an. Auch ein Mitarbeiter eines Energieversorgers kam vor Ort. Durchgeführte Messungen ergaben keinerlei Hinweise auf ausgetretenes Gas. Die Bewohner des Gebäudes, das wie ein angrenzendes Wohnhaus vorsichtshalber geräumt worden war, konnten daraufhin gegen 21 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Im Zuge des Einsatzes mussten Teile der Alleenstraße und der Max-Eyth-Straße gesperrt werden. (rn)

Wolfschlugen (ES): Seil über Straße gespannt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen einen Unbekannten, der in der Nacht zum Freitag ein Seil über sie Waldhäuser Straße gespannt hat. Eine Zeugin entdeckte das an der Einmündung zur Beethovenstraße angebrachte Seil gegen 0.40 Uhr und alarmierte die Polizei. Die Beamten entfernten es und entdeckten einige Meter weiter, im Übergang zum Feldweg, ein weiteres, jedoch loses Seil. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, die die Seile angebracht haben könnte oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07022/9224-0 zu melden. (rn)

Filderstadt (ES): Exhibitionistische Handlungen (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 25 Jahre alten Unbekannten fahndet das Polizeirevier Filderstadt nachdem dieser am Donnerstagabend in der Metzinger Straße im Stadtteil Bonlanden vor zwei 16 Jahre alten Mädchen entblößt hatte. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befanden sich die Jugendlichen auf einer Bank, als sie einen Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite bemerkten. Dieser manipulierte an seinem Glied, woraufhin sich die Jugendlichen der Situation entzogen. Der Täter wird als etwa 175 und 180 cm groß beschrieben. Er trug eine Kapuzenjacke mit weißer Aufschrift sowie eine schwarze Hose. Die sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0711/7091-3 entgegen. (jp)

Filderstadt-Harthausen (ES): Mittels Messengerdienst betrogen (Warnhinweis)

Ein 60-Jähriger ist am frühen Donnerstagmorgen von Kriminellen um mehrere tausend Euro betrogen worden. Der Mann erhielt gegen 0.30 Uhr eine WhatsApp Nachricht, vor der die Polizei laufend warnt. Der Betrüger, der sich als angeblicher Sohn ausgab, gab vor, sich ein neues Mobiltelefon und ein Macbook bestellt zu haben. Dafür bat er um einen vierstelligen Betrag, den er als Echtzeitüberweisung forderte. Wie gebeten, überwies der Mann das Geld. Erst im Laufe des Tages flog der Betrug dann auf. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie immer bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp oder andere Messenger sollten Sie immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Ist diese Forderung zudem noch mit der Bitte um eine Echtzeitüberweisung verbunden, werden Sie betrogen! Das Geld ist in der Regel unwiederbringlich verloren!

- Stellt es sich heraus, dass Sie betrogen wurden, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

- Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/ (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Bei Rot über die Ampel? (Zeugenaufruf)

Auf etwa 16.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag an der Einmündung Maybachstraße / Meisenweg entstanden ist. Eine 61-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Honda Jazz auf der Maybachstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der durch eine Ampel geregelten Einmündung zum Meisenweg kam es zur Kollision mit dem Seat Leon einer 37-Jährigen, die vom Meisenweg kommend in die Maybachstraße einbiegen wollte. Verletzt wurde niemand, allerdings waren die Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Da beide Fahrerinnen angaben, jeweils bei Grün in die Einmündung eingefahren zu sein, sucht das Polizeirevier Filderstadt nach Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können. Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3. (cw)

Kiebingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Nur noch Schrottwert dürfte der VW Golf eines 85-Jährigen haben, der am Donnerstagnachmittag auf der B28 von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Mann war kurz nach 17 Uhr auf der B28 von Rottenburg in Richtung Tübingen unterwegs, als er in Höhe des Kiebinger Bahnhofes aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte der Wagen zunächst gegen eine Betonschutzplanke, bevor er mehrere Meter weiter auf dem Grünstreifen in Hanglage zum Stehen kam. Der Senior blieb bei dem Unfall den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt. Sein Golf, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 6.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an den baulichen Einrichtungen wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, war auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten und eine Notärztin im Einsatz. (cw)

Hausen im Killertal (ZAK): Leichtkraftradfahrer gestürzt

Erheblich alkoholisiert war ein 58-Jähriger, der am Donnerstagabend in der Dürerstraße mit seiner 125er Yamaha gestürzt ist. Der Mann war gegen 19.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Dürerstraße aus Richtung Einmündung B32 kommend unterwegs, als er in einer Rechtskurve zunächst auf die Gegenfahrbahn geriet und im weiteren Verlauf gegen den Bordstein fuhr und stürzte. Verletzt wurde er dabei nicht, jedoch ergab eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,7 Promille. Der Führerschein des Bikers wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet. (cw)

Haigerloch (ZAK): Rennradfahrer gestürzt

Schwer gestürzt ist ein 61-Jähriger Radler am Donnerstagmittag auf der L360. Der Mann war gegen 12.30 Uhr mit seinem Rennrad auf der Landesstraße von Haigerloch herkommend, in Richtung Bad Imnau unterwegs, als er kurz nach der Kläranlage verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in der Folge zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden am Rad wird auf etwa 200 Euro geschätzt. (cw)

Meßstetten (ZAK): Kollision mit Gegenverkehr

Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagabend auf der L433 zwischen Unterdigisheim und Meßstetten ereignet hat. Ein 68-jähriger Fahrer eines Seat Tarraco war gegen 22.20 Uhr auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Unterdigisheim unterwegs. Dabei geriet er mit seinem Wagen zu weit nach links und auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 22 Jahre alter Fahrer eines VW ID.4 hatte keinerlei Chance mehr, um zu reagieren, sodass die Autos frontal ineinander krachten. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der 22-Jährige leicht verletzt, sodass er vom Rettungsdienst in Krankenhaus gebracht werden musste. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von über 2,1 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des 68-Jährigen beschlagnahmt wurde. Die Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. (jp)

Albstadt (ZAK): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in Tailfingen ist am Donnerstag eingebrochen worden. Zwischen elf Uhr und 23 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude in der Schloßstraße. Darin stieß der Einbrecher auf Schmuck, mit dem er ungesehen entkam. Das Polizeirevier Albstadt hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell