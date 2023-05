Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raub auf Kiosk, Unfälle, Polizei hilft Mutter, 3-Jähriger auf Abwegen, Brand, Randalierer

Reutlingen (ots)

Raub auf Bahnhofskiosk

Das Kriminalkommissariat Reutlingen ermittelt derzeit aufgrund eines Raubdelikts, welches sich am Mittwochabend im Bahnhofsgebäude in Reutlingen ereignet hat. Gegen 19.15 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass eine Mitarbeiterin des dortigen Bahnhofskiosks überfallen worden sei. Durch die erste eintreffende Streifenbesatzung konnte daraufhin die unverletzt gebliebene 25-jährige Kiosk-Angestellte angetroffen werden. Der Täter war hier bereits über den Listplatz in unbekannte Richtung geflüchtet. Ersten Erkenntnissen zu Folge war die 25-Jährige durch den Täter zuvor in einen Nebenraum gedrängt und gefesselt worden. Anschließend forderte der Täter von der Geschädigten die Öffnung eines Tresors und der Kasse. Nachdem er letztendlich einen größeren Bargeldbetrag erbeuten konnte, flüchtete der Täter aus dem Bahnhofsgebäude, bevor sich die Mitarbeiterin befreien konnte. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte der flüchtige Täter nicht mehr festgestellt werden. Dieser wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, dunkle Haare, braune Augen, breit gebaut, südosteuropäisches Erscheinungsbild. Zur Tatzeit trug der Mann ein blau-weißes T-Shirt. Die Kriminalpolizei übernahm noch vor Ort die Ermittlungen.

Reutlingen (RT): Kind von Pkw erfasst

Leichte Verletzungen hat ein 12 Jahre altes Kind bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochnachmittag in der Karlstraße in Reutlingen erlitten. Das Kind rannte um 15.45 Uhr vom Listplatz her; über die Karlstraße um dort zu einem Linienbus zu gelangen. Er überquerte die Karlstraße im Bereich der dortigen Fußgängerampel. Als das Kind sich auf der Fußgängerfurt befand, wurde er von einem 83-jährigen Pkw-Lenker an der linken Körperseite erfasst. Das Kind gab gegenüber den aufnehmenden Polizeibeamten an, dass er auf die Lichtzeichenanlage für den Fahrzeugverkehr geschaut hat. Dort hat er 'gelb' für die Fahrzeuge wahrgenommen und ging davon aus, dass diese gleich 'rot' bekommen. Dies war allerdings nicht der Fall, sondern der Fahrzeugverkehr bekam 'Grün' und fuhr los. Das Kind wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Bad Urach (RT): Verkehrsunfall durch Enten auf der Fahrbahn

Am Mittwochabend gegen 21.05 Uhr ist es auf der Wittlinger Steige zu einem Verkehrsunfall gekommen. Da zwei Enten die Straße überquerten, bremste eine 24-jährige Fahrzeuglenkerin auf Höhe der Fischteiche ihren VW stark ab. Dies erkannte ein nachfolgender 29-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem BMW auf. Durch den Aufprall lösten die Airbags am hinteren Fahrzeug aus. Dieses musste im Anschluss abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn einseitig gesperrt. Die Feuerwehr Bad Urach war ebenfalls mit zwei Fahrzeugen vor Ort.

Baltmannsweiler (ES): Verdächtige Personen auf Firmengelände

Mehrere Streifenbesatzungen sowie der Polizeihubschrauber sind am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.45 Uhr nach Baltmannsweiler ausgerückt. Zwei bislang unbekannte Personen versuchten dort auf ein Firmengelände in der Baacher Straße zu gelangen, in dem sie einen Zaun herunterdrückten. Da von einem Einbruch ausgegangen werden musste, wurde das Gelände auch durch den Polizeihubschrauber überflogen. Die Durchsuchung verlief jedoch, ebenso wie die Fahndung nach den Personen, negativ. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde vom Firmengelände nichts entwendet.

Bernhausen (ES): Polizei hilft Mutter mit vier Kindern

Am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, erreichte die Polizei die Mitteilung, zu einer Frau mit Kindern welche sich in einer misslichen Lage befinden würden. Ein Anwohner der La Souterrainer Straße hatte den Notruf gewählt und um Hilfe für seine Nachbarin gebeten, welche sich ausgesperrt habe. Vor Ort wurde die 22-jährige Mutter mit ihren vier kleinen Kindern vor ihrer Wohnung angetroffen. Ein Hausmeister war nicht erreichbar. Die Streifenbesatzung des Polizeireviers Filderstadt nahm sich beherzt des Türproblems an. Nach kurzer Zeit konnte die Tür ohne Beschädigungen mittels speziellem Werkzeug geöffnet werden und die junge Familie wieder in ihre Wohnung zurückkehren.

Deizisau (ES): Unterstand für Einkaufswägen in Brand gesetzt

Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro sind das Ergebnis eines Brandes, welcher in der Nacht zum Donnerstag in Deizisau entstanden ist. Gegen 00.15 Uhr wurde über die Leitstelle der Feuerwehr ein Brand in der Nähe eines Einkaufmarktes in der Plochinger Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte, sowie der Polizei, konnte ein Unterstand, unter dem Einkaufswägen standen, im Vollbrand festgestellt werden. Die Feuerwehr Deizisau, welche mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort kam, konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen der Flammen auf einen daneben abgestellten Imbisswagen verhindern. Das Polizeirevier Esslingen hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Tübingen (TÜ): Randalierer im Zug

Am Mittwochnachmittag wurden der Polizei mehrere randalierende Fahrgäste mitgeteilt, die sich in einem Zug befinden würden. Beim Eintreffen des Zuges am Bahnhof in Tübingen wurden die vier Randalierer bereits durch die Polizeibeamten erwartet. Da sie gegenüber den eingesetzten Kräften äußerst uneinsichtig und aggressiv waren, mussten die Männer im Alter von 22, 27, 29 und 30 Jahren in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete der 30-jährige erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Er sieht sich nun mehreren Strafanzeigen entgegen. Die anderen drei Personen wurden der zuständigen Bundespolizei überstellt.

Rottenburg am Neckar (TÜ): 3-Jähriger mit Elektroflitzer allein auf Tour

Kurzzeitig vermisst worden ist am Mittwochnachmittag gegen 14.15 Uhr ein 3-jähriger Junge in der Innenstadt von Rottenburg. Der Sprössling war zunächst mit seinen Eltern in der Stadt unterwegs, hierbei benutzte er einen kleines rotes Elektroauto für Kinder. Vermutlich in Vorfreude auf den Vatertag machte er sich alleine auf und wurde daraufhin von seinen Eltern als vermisst gemeldet. Aufmerksame Passanten bemerkten jedoch den 3-Jährigen allein in seinem roten Flitzer in der Fußgängerzone, der bis dato fröhlich durch die Innenstadt fuhr. Kurze Zeit später endete für den 3-jährigen Ausflügler seine erste Ausfahrt und er wurde wieder von seinen glücklichen Eltern in Empfang genommen.

Bisingen (ZAK): Schwerer Unfall zwischen Pkw und Motorrad

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer ist es am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr auf der B 463 zwischen Steinhofen und Owingen gekommen. Nach derzeitigem Stand befuhr eine 25-jährige Opel-Fahrerin die B 463 und wollte nach links auf die B27 auffahren. Hierbei übersah sie einen 30-jährigen Motorradfahrer, der mit seinem Motorrad der Marke Yamaha aus Richtung Steinhofen kam. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall lebensgefährlich verletzt und musste durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die 25-jährige Opel-Fahrerin, sowie ihr 26-jähriger Beifahrer, wurden augenscheinlich nicht verletzt, dennoch aber vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Neben dem Rettungsdienst, der mit vier Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften sowie der dreiköpfigen Rettungshubschrauberbesatzung war auch die Feuerwehr wegen ausgelaufener Betriebsstoffe mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppdienste versorgt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 17.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Spezialisten der Verkehrspolizei Tübingen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell