POL-RT: Verkehrsunfälle; Versuchter Raub

Betzingen (RT): Rechts vor Links nicht beachtet

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Zeppelinstraße ist eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Gegen 9.15 Uhr fuhr ein 44 Jahre alter Mann mit seinem Multicar dort und missachtete an der Kreuzung mit der Rosenstraße die Vorfahrt der von rechts kommenden 51-jährigen Golflenkerin. Sie wurde nach der Kollision vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihr Golf musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. (sm)

Neckartenzlingen (ES): Fußgänger von Pkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 57 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen an der Einmündung Panoramastraße/ Altdorfer Straße erlitten. Eine 43-Jährige wollte gegen 8.30 Uhr mit ihrem Opel von der Panoramastraße in die Altdorfer Straße einbiegen. Hierzu hielt sie mit ihrem Wagen zunächst an. Als sie anschließend anfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem 57 Jahre alten Fußgänger, der die Panoramastraße überquerte. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Versuchter Raub (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagabend in der Gartenstraße ereignet haben soll, sucht das Kriminalkommissariat Balingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge saß ein 22-Jähriger gegen 18.20 Uhr wegen körperlichen Unwohlseins in der Hocke zwischen der Gartenstraße und dem Durchgang zum Rosengarten/Untere Vorstadt auf dem Boden, als er von vier Unbekannten angesprochen und zur Herausgabe seiner Geldbörse aufgefordert wurde. Nachdem er sich weigerte, sollen ihn die Männer angegriffen und mit Schlägen und Tritten traktiert haben, bevor sie ohne Beute flüchteten. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis. Der 22-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und von einem Rettungswagen zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Einer der Angreifer soll etwa 180 cm groß, von kräftiger Statur, etwa 100 kg schwer gewesen sein und einen Vollbart getragen haben. Der Zweite wird als etwa 176 cm groß und etwa 70 kg schwer, mit einem Dreitagebart beschrieben. Der Dritte war etwa 170 bis 180 cm groß und 70 bis 75 kg schwer. Er hatte ebenfalls einen Dreitagebart und war mit einer Lederjacke bekleidet, die am Arm und Rücken rote Verzierungen hatte. Der letzte des Quartetts soll etwa 170 cm groß und schlank gewesen sein. Er hatte lange, schwarze Haare, ein weißes Oberteil an und wird insgesamt von jugendlichem Aussehen beschrieben. Das Kriminalkommissariat Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07433/264-0 um sachdienliche Hinweise. (cw)

