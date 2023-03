Groß-Umstadt (ots) - Am Mittwochnachmittag (01.03.), 17.35 Uhr, wurde ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Willy- Brandt- Anlage gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Brand durch eine brennende Duftkerze in einer Wohnung in dem 1. Obergeschoss ausgelöst worden sein. Die betreffende Wohnung brannte nahezu aus, drei weitere Wohnungen ...

mehr