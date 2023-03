Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß- Umstadt: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Wohnungsbrand

Groß-Umstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag (01.03.), 17.35 Uhr, wurde ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Willy- Brandt- Anlage gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der Brand durch eine brennende Duftkerze in einer Wohnung in dem 1. Obergeschoss ausgelöst worden sein. Die betreffende Wohnung brannte nahezu aus, drei weitere Wohnungen wurden aufgrund der Rauchentwicklung und eingesetztem Löschwasser ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Der 51-jährige Wohnungsinhaber wurde mit schweren Brandverletzungen in eine Klinik eingeliefert, seine 43- jährige Ehefrau erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation. Die drei minderjährigen Kinder der Familie konnten ebenso wie die restlichen Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. Der zu erwartende Sachschaden könnte nach ersten vorsichtigen Schätzungen mehrere hunderttausend Euro betragen. Die Feuerwehren aus Groß- Umstadt, Richen und Dieburg waren oder sind ebenso wie der Rettungsdienst und das THW mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Polizeistation Dieburg und weitere Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Südhessen hatten insgesamt fünf Streifenwagen im Einsatz, der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst) Führungs- und Lagedienst Tel.: 06151- 96940312

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell