Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemitteilung von heute, 16.05.2023, 11.31 Uhr

Reutlingen (ots)

Im nachfolgenden Artikel hatte sich ein Fehler eingeschlichen. Die Kennzeichenbestandteile des entwendeten Motorrollers wurden vertauscht. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. Nachfolgend die berichtigte Version:

Balingen (ZAK): Motorroller in Dürrwangen gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Fahrzeugdieb hat in der Nacht zum Montag in Dürrwangen sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 20.15 Uhr und 05.45 Uhr entwendete der Unbekannte einen auf einem Schulgelände in der Beethovenstraße stehenden Motorroller der Marke Yiying. An dem Fahrzeug war zur Tatzeit das Versicherungskennzeichen 310 OBJ angebracht. Zeugenhinweise, auch zum Verbleib des Rollers, nimmt das Polizeirevier Balingen unter der Telefonnummer 07433/264-0 entgegen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell