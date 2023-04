POL-PDNW: Ohne Führerschein unterwegs...

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

... war ein 38-Jähriger aus Lindenberg, welcher mit einem Leichtkraftrad am 27.04.2023 um 21:00 Uhr die Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. befuhr und zunächst einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann lediglich im Besitz einer nicht europäischen Fahrerlaubnis war. Von dieser durfte der 38-Jährige jedoch keinen Gebrauch mehr machen, da er in der Vergangenheit bereits wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in der Bundesrepublik Deutschland in Erscheinung getreten. Der Schlüssel des Leichtkraftrades wurde daher sichergestellt. Nun muss sich der Fahrer erneut in einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

