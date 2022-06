Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung PI Andernach vom 21.06.2022

Verkehrsunfall auf dem Nette-Parkplatz an der B9 Verkehrsunfallverursacher stark alkoholisiert

Andernach (ots)

Am 21.06.2022, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Nette-Parkplatz an der B9 in Andernach. Hierbei befuhr der Verkehrsunfallverursacher zunächst die B9 aus Fahrtrichtung Andernach kommend in Fahrtrichtung Koblenz. Auf Höhe des oben genannten Parkplatzes lenkte dieser plötzlich und unvermittelt nach rechts ein und befuhr anschließend den Parkplatz. Hierbei übersah dieser den auf dem Parkplatz ordnungsgemäß geparkten Sattelschlepper und kollidierte mit diesem. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Verkehrsunfallverursacher starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,38 Promille. Es wird vermutet, dass sich der Verkehrsunfallverursacher auf Grund des starken Alkoholkonsums in der Ausfahrt irrte und eigentlich die etwa 100m - 150m weiter liegende Ausfahrt in Fahrtrichtung der Raiffeisenbrücke nehmen wollte.

