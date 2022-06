Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Fahrzeug gesucht

Oberfell (ots)

Am Abend des 19.06. gegen 21 Uhr stieß ein die Hauptstraße in Oberfell in Richtung Mosel befahrender Pkw gegen die Bruchsteinmauer eines Hauses. Trotz Beschädigung des Pkw setzte der Fahrzeugführer die Fahrt fort und kollidierte noch mit dem Fallrohr eines weiteren Wohnhauses. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug in Richtung Koblenz Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen VW eventuell Passat handeln. Die Polizeiwache Brodenbach bittet Zeugen, die Angaben zu Fahrzeug bzw. Fahrzeugführer machen können sich unter 02605 98021510 zu melden.

