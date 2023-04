POL-PDNW: Berauscht zur Arbeit

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 24.04.2023 gegen 11:30 Uhr wurde eine Fußgängerampel in der Weinstraße in Kallstadt beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines LKW wollte von der Freinsheimer Straße, nach rechts in die Weinstraße (B271) einfahren, beschädigte im Vorbeifahren die Fußgängerampel und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An der Ampel entstand ein Sachschaden in Höhe von 500EUR. ...

