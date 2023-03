Ulm (ots) - Wie bereits berichtet überfielen am Freitag, 03.03.2023, bislang Unbekannte einen Getränkemarkt in Blaubeuren in der Württemberger Straße. Die Polizei berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/5455558 Nach derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei war einer der Täter vermutlich ...

mehr