Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Einbrecher findet Geld

Aus einem Gebäude in Biberach hat ein Einbrecher am Wochenende Geld entwendet.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, hebelte der Unbekannte zwischen Freitag 13 Uhr und Montag 7 Uhr an dem Gebäude in der Waldseer Straße ein Fenster auf. Er durchsuchte die Räume und hatte sämtliche Schubladen und Schränke geöffnet. Auf der Suche nach Brauchbarem stieß der Unbekannte auf zwei Getränkeautomaten. Die brach er auf. Das darin befindliche Münzgeld machte er zu seiner Beute und der Einbrecher flüchtete unerkannt. Ihn sucht jetzt die Polizei Biberach (Tel. 07351/4470), die wegen des Einbruchs ermittelt.

Die Ermittler mahnen, in Firmen und Geschäftsräumen über Nacht oder an freien Tagen kein Geld zu lassen. Denn darauf haben es Einbrecher abgesehen. Weitere Tipps gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de oder in Broschüren auf allen Polizeidienststellen.

++++0435512 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell