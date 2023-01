POL-EL: Lathen - Katalysator gestohlen

Nordhorn (ots) - Heute kam es in Nordhorn auf der Wietmarscher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Der 20-jährige Fahrer eines VW Golf war gegen 12.40 Uhr in Richtung B403 unterwegs. Als er an einer dortigen Kreuzung beabsichtigte nach links in Richtung Bad Bentheim abzubiegen, übersah er den, an der roten Ampel haltenden VW Touran eines 77-Jährigen und fuhr auf den Pkw auf. Der ...

mehr