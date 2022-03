Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorfer Altstadt - Einsatzkonzeption aufgegangen - Polizei zeigt sich zufrieden mit Verlauf des Wochenendes - Bislang keine herausragenden Sachverhalte bekannt geworden

Düsseldorf (ots)

Anlässlich der Wiedereröffnungen zahlreicher Clubs und Bars in der Altstadt, hatte sich die Düsseldorfer Polizei am vergangenen Wochenende nochmals stärker aufgestellt als bisher und für das polizeiliche Einschreiten ihre "Null-Toleranz-Strategie" gegenüber Straftätern und gewaltsuchenden Personen fortgeführt. Dieses Einsatzkonzept ist aufgegangen. Nach zwei einsatzintensiven Nächten, die aber grundsätzlich friedlich verliefen, zieht die Polizei daher eine positive Bilanz.

Bereits in den frühen Abendstunden zeigten sich die Polizistinnen und Polizisten, insbesondere an den Brennpunkten, in der Düsseldorfer Altstadt stark präsent. Streitigkeiten und sich anbahnende Auseinandersetzungen konnten durch frühzeitiges Einschreiten und Gefährderansprachen zumeist bereits in der Entstehung unterbunden werden. Die Beamtinnen und Beamten überprüften eine Vielzahl von Personen und erteilten Platzverweise. Vereinzelt kam es zu Ingewahrsamnahmen. Wie angekündigt führten die Polizisten Kontrollen wegen des bestehenden Messer- und Waffenverbots durch und ahndeten an dem Wochenende fünf Verstöße.

Bislang wurden bei der Düsseldorfer Polizei keine herausragenden Sachverhalte angezeigt.

Die Polizeiführung kündigt an, auch an den nächsten Wochenenden an ihrer Null-Toleranz-Strategie festzuhalten und konsequent gegen Straftäter und gewaltbereite Personen vorzugehen.

