POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad endet mit Widerstandshandlungen und Beleidigungen

Altrip (ots) - Am Montag, 05.09.2022, gegen 18:00 Uhr, wollte eine PKW-Fahrerin von der Rheingönheimer Straße aus in eine Seitenstraße abbiegen. Hierzu betätigte diese den entsprechenden Fahrtrichtungsanzeiger. Das übersah eine hinter dem PKW fahrende Motorroller-Fahrerin und fuhr in der Folge auf den PKW auf. Die Rollerfahrerin stürzte, wurde leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus ...

