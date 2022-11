Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ergänzung zur Pressemitteilung POL-NB: Mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots)

Am 19.11.2022, um 12:57 Uhr berichtete das Polizeipräsidium Neubrandenburg über zahlreiche Glätteunfälle, die sich seit den Morgenstunden im östlichen Teil des Landes Mecklenburg-Vorpommern ereigneten. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5374454 Seit 06:30 Uhr verzeichnete die Polizei im Landkreis Vorpommern-Greifswald bis zum jetzigen Zeitpunkt insgesamt zehn Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit winterlichen Straßenverhältnissen. So befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw VW die Landesstraße 283 nahe Sommersdorf, als er offenbar bei glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam und gegen einen Straßenbaum stieß. Dabei wurde der junge Fahrer zunächst in seinem Pkw eingeklemmt, bis er aus seinem Fahrzeug geborgen werden konnte. Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste der 18-jährige Deutsche mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Eberswalde geflogen werden. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung des Pkw musste die L 283 zum Teil voll gesperrt werden. Gegen 13:15 Uhr war die Strecke wieder frei befahrbar. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Gesamtschaden wird gegenwärtig auf rund 5.000 Euro geschätzt. Im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ereigneten sich seit heute Früh insgesamt fünf glättebedingte Verkehrsunfälle, darunter der bereits genannte Verkehrsunfall auf der L 273 zwischen Bresewitz und Friedland mit einer leichtverletzten Frau. Bei den anderen Verkehrsunfällen blieb es hingegen bei Sachschaden. Der derzeit geschätzte Gesamtsachschaden aller witterungsbedingten Verkehrsunfälle wird zurzeit auf rund 75.000 Euro geschätzt. Im Landkreis Vorpommern-Rügen ereignete sich nach gegenwärtigen Erkenntnissen kein Glätteunfall im genannten Zeitraum. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

