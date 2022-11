Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person (Landkreis MSE)

Malchin (ots)

Am 19.11.2022, gegen 11:45 Uhr ereignete sich in Malchin ein Verkehrsunfall, bei dem ein 75-Jähriger verletzt und zur anschließenden Untersuchung in das Klinikum Malchin gefahren wurde. Nach gegenwärtigen Erkenntnissen kam es im Bereich der Einmündung Hunnenstraße/Karl-Dressel-Straße offenbar infolge eines Vorfahrtverstoßes zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw VW des 75-Jährigen und dem Pkw Kia eines 59-Jährigen. Dabei steuerte der Senior seinen VW so unglücklich zwischen eine dortige Mauer und einem Verkehrszeichen, dass es den Rettungskräften nicht möglich war, ihn aus dem Fahrzeug zu bergen. Da der 75-Jährige jedoch über Schmerzen im Rücken klagte, wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Diese entfernte das Verkehrszeichen und der Fahrer konnte so an den Rettungsdienst übergeben werden. Beide beteiligte Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich gegenwärtig auf ca. 8.500 EUR. Beide in dieser Pressemitteilung genannten Beteiligten besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

