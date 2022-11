Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mülltonnenbrand beschädigt Hauswand (Landkreis V-R)

Grimmen (ots)

Am 19.11.2022, gegen 11:07 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle Neubrandenburg durch eine Anwohnerin der Grimmener Innenstadt ein Brand im Bereich der St. Marienkirche gemeldet. Als die umgehend zum Einsatz gebrachten Polizeibeamten des Polizeirevieres Grimmen vor Ort eintrafen, war der Brand mehrerer Mülltonnen bereits weitestgehend durch Anwohner gelöscht worden. Die ebenfalls alarmierte Grimmener Feuerwehr erschien mit 27 Kameraden sowie 6 Fahrzeugen und löschte die restlichen Glutnester. Ersten Erkenntnissen nach entsorgte der 62-jährige deutsche Tatverdächtige die Asche des Kamins vom Vortag in der Hausmülltonne, welche sich offenbar in der Folge entzündete. Der dadurch entstandene Brand griff in der weiteren Folge auf fünf weitere Abfallbehältnisse über. Darüber hinaus kam es zu einem Rußauftrag auf der angrenzenden Hauswand in einem Ausmaß von etwa 2 x 3 m. Des Weiteren brannten oberflächig Balken des Fachwerks an. Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf 1.500,-EUR geschätzt. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden. Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam zum Einsatz. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung wurde eingeleitet. Im Auftrag Stefanie Peter Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

