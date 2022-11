POL-NB: Gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung in Stralsund

Stralsund (ots) - Am 16.11.2022, gegen 18:30 Uhr, befuhr der 43-jährige polnische Fahrzeugführer eines Lkw MAN die Wasserstraße in Stralsund aus Richtung Fährwall kommend und beabsichtigte nach rechts in die Badenstraße abzubiegen. Dabei bog er jedoch in einem zu engen Radius ab, so dass der LKW mit der Ecke eines Wohnhauses auf der rechten Straßenseite kollidierte. Am Wohnhaus entstand erheblicher Sachschaden Es ...

