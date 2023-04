Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Durch den Konsum von CBD-Blüten aufgefallen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist ein 25-Jähriger aus Bad Herrenalb, welcher am 27.04.2023 um 18:30 Uhr in der Spitalbachstraße in 67433 Neustadt/W. mit einem Miet-E-Scooter einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Mann räumte während der Kontrolle ein, dass er vor wenigen Tagen laut seiner Aussage legale CBD-Blüten konsumiert habe. Ein Vortest reagierte letztlich auf die Stoffgruppe THC positiv, weshalb dem E-Scooter-Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Dieser muss sich nun in einem Straf-, sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

