Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer schwer verletzt

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 15.00 Uhr, fuhren ein bis dahin unbekannter Fahrer eines Dacia sowie ein 54-jähriger Fahrer einer Harley-Davidson auf der B87 von Richtung Großhettstedt in Richtung Stadtilm. Als der 54-jährige Motorradfahrer im Begriff war einen vorausfahrenden Kraftomnibus zu überholen und sich auf Höhe des Dacia befand, scherte dessen Fahrzeugführer mit seinem PKW aus und kollidierte seitlich mit dem Motorradfahrer. Dadurch wurde das Motorrad nach links in die Leitplanke abgedrängt. Der 54-Jährige wurde dabei über die Leitplanke geschleudert, kam auf einem angrenzenden Feld zum Liegen und verletzte sich schwer. An der Harley-Davidson entstand Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. Der bis dahin unbekannte Fahrer des Dacia setzte seine Fahrt pflichtwidrig fort. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, die Straße war zeitweise halbseitig gesperrt. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, handelte es sich bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher um eine 41 Jahre alte Frau. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (jd)

