Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgänger nach Unfall verstorben

Nottleben (Landkreis Gotha) (ots)

Am heutigen Abend, gegen 18.00 Uhr, kam es auf der Straße zwischen Ermstedt und Nottleben zu einem tragischen Verkehrsunfall. Ein 27-Jähriger war mit seinem Ford Transporter in Richtung Ermstedt unterwegs, wobei die Straße aufgrund eines polizeilichen Einsatzes infolge eines Verkehrsunfalls gesperrt war. Nach gegenwärtigen Informationen habe der 27-Jährige beabsichtigt sein Fahrzeug zu wenden und dabei kam es auf der Fahrbahn zum Zusammenstoß mit einem Fußgänger (m/60). Der 60-Jährige kam zu Fall und blieb auf der Straße liegen. Der 27-Jährige soll die Unfallstelle anschließend zunächst verlassen haben, da er Hilfe holen wollte. In der Folge kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall, wobei ein 58-jähriger Fahrer eines Fiat zusätzlich mit dem verletzten 60-Jährigen zusammenstieß. Der Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei führt gegenwärtig Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang, ein Gutachter war zur Unterstützung im Einsatz. Die Beamten stellten die beteiligten Fahrzeuge sicher. Die Strecke war für ca. 4 Stunden gesperrt. (db)

