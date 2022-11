Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Dachwig (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern, gegen 13.45 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B176. Ein 29-jähriger Fahrer eines VW sowie eine 71-jährige Fahrerin eines Skoda fuhren hintereinander von Richtung Döllstädt in Richtung Erfurt. Als der Fahrer des VW sein Fahrzeug an einer Ampelanlage abbremste, fuhr die 71 Jahre alte Frau mit ihrem Skoda auf den stehenden VW auf. Die 71-Jährige sowie der 29-Jährige und seine 23 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Skoda und dem VW entstand Sachschaden, sodass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Straße war zeitweise halbseitig gesperrt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell