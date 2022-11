LPI-GTH: Diebstahl aus geparktem PKW- Zeugensuche

Gotha (ots) - Ein Unbekannter begab sich in der vergangenen Nacht auf ein Grundstück in der Gustav-Berlet-Straße und zerstach sieben Reifen von zwei Fahrzeugen. Es handelte sich um einen Skoda und Audi. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0282131/2022). (db) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

