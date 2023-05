Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Streitigkeiten; Frau aus Neckarböschung gerettet; Rollerdiebstähle; Pkw-Aufbruch; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

In Handyladen eingebrochen (Zeugenaufruf)

Mobiltelefone im Wert von mehreren tausend Euro haben Unbekannte erbeutet, die am späten Sonntagabend in ein Fachgeschäft am Albtorplatz eingebrochen sind. Gegen 23.45 Uhr war die Polizei alarmiert worden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten zwei Männer mittels eines herausgehobenen Schachtdeckels eine Schaufensterscheibe zerstört und waren so in den Verkaufsraum eingedrungen. Dort griffen sie sich mehrere Mobiltelefone aus den Auslagen und flüchteten in Richtung Jos-Weiß-Schule/Bundesstraße. Ein Zeuge, der den Einbruch mitbekommen hatte, versuchte noch einen der Täter festzuhalten. Bei dem nachfolgenden Gerangel konnte sich dieser aber losreißen. Der Zeuge nahm sofort die Verfolgung auf, verlor den Kriminellen aber im Bereich der Bushaltestelle in der Straße Ledergraben aus den Augen. Der Dieb wird als etwa 170 - 175 cm groß und von sportlich-dicker Figur beschrieben. Er soll hellhäutig, und unter anderem mit einer Jacke bekleidet gewesen sein. Zudem führte er einen Rucksack mit sich. Möglicherweise dürfte er bei dem Gerangel eine Verletzung im Gesicht davongetragen haben. Sein Komplize wird als dunkelhäutig beschrieben. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer braunen Jacke, die wie eine alte Lederjacke mit Kapuze ausgesehen haben soll. Er war unmittelbar nach der Tat mit einem schwarzen E-Scooter geflüchtet. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis. Ob der Einbruch im Zusammenhang mit dem Einbruch in ein Schuhgeschäft in der Wilhelmstraße am Samstagabend und dem versuchten Einbruch in einen Juwelier vom vergangenen Mittwochabend steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Polizeirevier Reutlingen bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Hinweise. (cw)

Reutlingen - Mittelstadt (RT): Unfall mit Streifenwagen

Zu einer Kollision zwischen einem Dienstfahrzeug der Polizei und einem Skoda ist es am Sonntagnachmittag in Mittelstadt gekommen. Gegen 16.45 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung mit eingeschaltetem Blaulicht auf Einsatzfahrt ortseinwärts auf der Stadtstraße unterwegs. Kurz nach dem Ortsbeginn wollten die Einsatzkräfte einen vorausfahrenden Skoda überholen. Als dessen 29-jährige Lenkerin nach links auf ein dortiges Grundstück abbog, streifte die linke Vorderseite des Skoda an der rechten vorderen Seite der Mercedes E-Klasse. Der Streifenwagen kam in der Folge nach links von der Straße ab und kollidierte mit einer Gartenmauer, auf der er zum Stehen kam. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf circa 20.000 Euro belaufen. Der Streifenwagen war zudem nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. (rn)

Eningen unter Achalm (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

In einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen ist ein 85-Jähriger am Sonntagabend. Der Mann befuhr kurz nach 20.30 Uhr mit seinem Renault die L380 in Richtung Eningen. In einer Haarnadelkurve kam er dabei nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Senior wurde daraufhin vorsorglich zur Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 7.000 Euro beziffert. Zur Bergung des Autos wurde ein Abschleppunternehmen benötigt. (rn)

Pliezhausen (RT): Zu flott abgebogen

Abgeschleppt werden musste der VW Golf eines 46-Jährigen, der am Sonntagabend an der Einmündung B297 / Oferdinger Straße von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Mann war gegen 23.10 Uhr mit seinem Cabrio auf der Bundesstraße von Mittelstadt herkommend unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Oferdinger Straße einbiegen. Weil er dabei zu schnell war, kam er mit seinem Wagen zu weit nach rechts, überfuhr zunächst die dortige Verkehrsinsel und den Bordstein, bevor er mit gebrochener Achse auf dem Grünstreifen zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand. Der Golf wurde nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der Schaden an den baulichen Einrichtungen dürfte mit etwa 500 Euro zu Buche schlagen. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): Streitigkeiten (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung, die sich am späten Sonntagabend auf dem Eugen-Gerstenmaier-Platz zugetragen hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 27-Jähriger, gegen 23.45 Uhr, aus der S-Bahn S1 am Kirchheimer Bahnhof ausgestiegen. Auf dem Bahnhofsvorplatz, zwischen dem Bahnsteig und den Bushaltestellen kam es zu Streitigkeiten mit zwei Unbekannten, in deren Verlauf neben Fäusten auch ein Schlagstock eingesetzt worden sein soll. Anschließend flüchteten die beiden Angreifer. Nach der Alarmierung eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Der 27-Jährige wurde nachfolgend vom Rettungsdienst zur Behandlung seiner Blessuren ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07021/501-0 um Hinweise. (cw)

Ostfildern (ES): Im Kreisverkehr überholt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Filderstadt sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Sonntagabend im Bereich des Kreisverkehrs Kirchheimer-/Bonhoefferstraße ereignet hat. Ein 28-Jähriger befuhr kurz vor 21.30 Uhr mit seinem Audi die Kirchheimer Straße in Richtung Parksiedlung. Dabei soll ihm ein dunkler Pkw dicht aufgefahren sein. Im Kreisverkehr mit der Bonhoefferstraße fuhr der unbekannte Wagen dann offenbar links an dem Audi vorbei. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der 28-Jährige mit seinem Pkw nach rechts aus. Der Vorderreifen des Audi prallte gegen den dortigen Bordstein. Das Fahrzeug wurde daraufhin nach links abgewiesen, beschädigte ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel und kam auf dieser zum Stehen. Sowohl der 28 Jahre alte Fahrzeuglenker als auch ein 19-jähriger Mitfahrer wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Jüngeren zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Audi musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro. Der unbekannte Pkw war zwischenzeitlich in Richtung Rinnenbachstraße davongefahren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu der dunklen Kompaktklasse unbekannter Marke oder Modells machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3, zu melden. (rn)

Nürtingen - Zizishausen (ES): Frau aus Neckarböschung gerettet

Eine Frau ist in der Nacht zum Montag am Ufer des Neckars gerettet worden. Kurz nach 1.15 Uhr alarmierten aufmerksame Zeugen, die Hilferufe aus dem Bereich des Neckars wahrgenommen hatten, Rettungsdienst und Polizei. Mehrere Streifen machten sich sofort auf die Suche und fanden die Frau in einem Gebüsch an einer Böschung. Den ersten Erkenntnissen nach war sie bei einem nächtlichen Spaziergang die Böschung hinuntergestürzt und musste sich an den Büschen festhalten, um nicht ins Wasser zu rutschen. Mit Hilfe eines Seils konnte sie hochgezogen werden. Der Rettungsdienst brachte die unterkühlte Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. (sm)

Esslingen (ES): Rollerdiebstähle

Gleich zwei Motorroller sind am Samstag in der Weilstraße gestohlen worden. Zwischen 19 Uhr und 22 Uhr entwendete ein Unbekannter ein in der Weilstraße abgestelltes silberfarbenes Leichtkraftrad des Herstellers Yamaha, an dem das Kennzeichen ES-YA125 angebracht war. Zwischen 15 Uhr und 23 Uhr wurde ein an anderer Stelle in der Weilstraße geparkter schwarzsilberner Yama-Roller mit dem Kennzeichen ES-KX 720 gestohlen. Der Polizeiposten Berkheim ermittelt und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 0711/3451595 zu melden. (sm)

Filderstadt (ES): Einbruch in Geschäft

In einen Büroraum in der Fabrikstraße im Stadtteil Bonlanden ist im Zeitraum zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, gegen 14 Uhr, eingebrochen worden. Ein unbekannter Täter gelangte durch Einschlagen einer Scheibe ins Innere des Gebäudes. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird mit etwa 500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (jp)

Bodelshausen (TÜ): Unfall auf B27

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 72 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der B27 erlitten. Ein 32-Jähriger war gegen 17.15 Uhr mit seinem Skoda auf der Bundesstraße unterwegs, als er im Bereich der Anschlussstelle Bodelshausen auf den vorausfahrenden und verkehrsbedingt bremsenden Opel eines 76-Jährigen auffuhr. Dabei wurde die 72 Jahre alte Mitfahrerin im Opel verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Skoda, an dem die Airbags ausgelöst hatten, musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. (rn)

Ofterdingen (TÜ): Pkw contra Lkw

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen auf der B27 ereignet. Gegen sieben Uhr wollte ein VW-Fahrer aus der Straße Weiherrain auf die B27 in Fahrtrichtung Tübingen einbiegen. Hierbei übersah er den Lkw eines 52-Jährigen, der dort aus Richtung Ofterdingen kommend fuhr und kollidierte mit diesem. Den ersten Erkenntnissen nach waren alle Unfallbeteiligten unverletzt geblieben, jedoch wurden der VW-Lenker und sein Mitfahrer vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen, an dem Sachschaden von rund 8.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (sm)

Rottenburg (TÜ): Maschinen gestohlen

Eine Baustelle in der Gebhard-Müller-Straße ist in den vergangenen Tagen von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, hebelte ein Unbekannter eine Kellertüre auf und stahl Maschinen im Wert von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt. (sm)

Haigerloch (ZAK): Seitenscheibe eingeschlagen

Eine auf dem Beifahrersitz eines Autos abgelegte Handtasche hat am frühen Sonntagmorgen die Aufmerksamkeit eines Kriminellen auf sich gezogen. Gegen sechs Uhr stellte die Fahrerin den Opel im St. Annaweg ab und bemerkte bei ihrer Rückkehr nur rund 20 Minuten später eine eingeschlagene Seitenscheibe an dem Pkw. Ein Unbekannter hatte in der Zwischenzeit nach dem Einschlagen der Scheibe aus der Handtasche ein Mobiltelefon sowie Bargeld entwendet. Die Höhe des angerichteten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt. (mr)

Balingen (ZAK): Fahrzeugbrand

Auf der L440 hat am Sonntagmittag ein Auto gebrannt. Gegen 13 Uhr fing dort ein Audi A4 während der Fahrt wohl aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften anrückte, konnte den kleinen Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Pkw wird auf 500 Euro geschätzt. (jp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell