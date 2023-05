Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Küchenbrand; Verkehrsunfälle; Widerstand; Falscher Handwerker; Zigarettenautomat angegangen

Reutlingen (ots)

Einbruch in Schuhgeschäft

Ein 17-Jähriger ist am Samstagabend in ein Schuhgeschäft in der Wilhelmstraße eingebrochen. Nach derzeitigen Ermittlungen warf der Jugendliche zusammen mit einem bislang unbekannten Mittäter gegen 23.30 Uhr mit brachialer Gewalt einen Gullydeckel durch die verglaste Haupteingangstüre und zertrümmerte diese. Dann begaben sich die beiden Täter in den Laden, entwendeten dort mehrere Schuhe im Wert von einigen hundert Euro und flüchteten im Anschluss. Der 17-Jährige konnte von Polizeibeamten samt Maskierungsmittel und Diebesgut in einer in der Nähe befindlichen Baustellentoilette angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Mittäter dauern an. Zur Spurensicherung kamen Spezialisten der Kriminaltechnik vor Ort.

Reutlingen (RT): Küchenbrand

In einem Mehrfamilienhaus in der Paul-Pfizer-Straße ist es am Samstagabend zu einem Küchenbrand gekommen. Gegen 20.40 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, welche mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften zur Brandörtlichkeit ausrückte. Die Flammen konnten rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Ersten Erkenntnissen nach hatte eine Bewohnerin einen Korb auf dem eingeschalteten Herd vergessen, woraufhin dieser Feuer fing. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Kirchheim unter Teck (ES): Wohnungseinbruch

In eine Doppelhaushälfte in der Lindachallee ist zwischen Freitag, 21.45 Uhr und Samstag, 07.15 Uhr eingebrochen worden. Nachdem sich der Einbrecher durch das Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zum Gebäude verschafft hatte, durchsuchte er in den Wohnräumen die Schränke und Schubladen. Hierbei fiel ihm eine Geldbörse mit Bargeld sowie ein Mobiltelefon in die Hände, bevor er unerkannt flüchtete. Die Hausbewohner schliefen zum Tatzeitpunkt im Obergeschoss und bekamen von dem dreisten Einbruch nichts mit. Spezialisten der Kriminalpolizei waren zur Spurensicherung vor Ort.

Hochdorf (ES): Radfahrerin gestürzt

Eine 23-jährige Fahrradfahrerin ist am Samstagnachmittag gegen 14.15 Uhr auf dem Radweg zwischen Notzingen und Hochdorf gestürzt. Ursächlich hierfür dürfte ein Bremsfehler auf dem abschüssigen Abschnitt des Radweges gewesen sein. Bei dem Unfall zog sich die junge Frau schwere Verletzungen zu. Sie wurde nach einer ersten Versorgung vor Ort von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Plochingen (ES): Widerstand bei Personenkontrolle

Ein 23-Jähriger hat am frühen Sonntagmorgen in der Eisenbahnstraße gegenüber vom Bahnhof im Verlauf einer Personenkontrolle Widerstand geleistet. Der Mann war einer Streifenwagenbesatzung des Polizeipräsidiums Einsatz gegen 03.20 Uhr aufgrund seines aggressiven Verhaltens aufgefallen. Während der Kontrolle verhielt sich der stark alkoholisierte 23-Jährige äußerst unkooperativ und bedrohte außerdem vorbeigehende Passanten, so dass er schließlich aufgrund seines Verhaltens zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Hierbei sowie beim Transport zum Polizeirevier kam es zu mehreren Widerstandshandlungen, wobei sich ein Beamter leichte Verletzungen zuzog. Den Rest der Nacht musste der Mann in einer Arrestzelle verbringen.

Weilheim an der Teck (ES): Einbruch in Vereinsheim

Ein Vereinsheim in der Kirchheimer Straße ist von Freitag auf Samstag von einem Einbrecher heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 09.30 Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt in das Gebäude und durchsuchte dieses. Entwendet wurden Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Im gleichen Zeitraum kam es außerdem zu Sachbeschädigungen an der nahegelegenen Sporthalle in der Egelsbergstraße und eines angrenzenden Sportvereinsheims. Das Polizeirevier in Kirchheim unter Teck hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Von falschem Handwerker bestohlen (Zeugenaufruf)

Zwei 85-jährige Seniorinnen sind am Freitagmittag zwischen 12 Uhr und 12.45 Uhr im Stadtteil Echterdingen von einem dreisten Kriminellen bestohlen worden. Der Täter gab sich gegenüber den Frauen als Handwerker bzw. Hausmeister aus und verschaffte sich unter dem Vorwand, Lampen zählen zu müssen, Zutritt zu deren Wohnungen. Die Frauen schenkten dem vermeintlichen Fachmann Glauben und bereiteten diesem auf dessen Wunsch etwas zu trinken. Der Unbekannte nutzte die Ablenkung der Bewohnerinnen und machte sich in den Wohnungen auf die Suche nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Kenntnisstand entwendete er aus einer Wohnung Modeschmuck, im zweiten Fall entnahm er aus einem Geldbeutel eine geringe Menge Bargeld. Bevor die Opfer den Diebstahl bemerkten, hatte der Mann die Wohnungen bereits wieder verlassen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 25 -30 Jahre alt, circa 160 - 170 cm groß, schlank, kurze dunkelblonde Haare, er trug eine grüne Jacke mit weißen Streifen auf der Brust sowie eine beige Hose mit Malerflecken. Mögliche Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Filderstadt, Telefonnummer 0711 / 70913, zu melden.

Dußlingen (TÜ): Zigarettenautomat angegangen

Eine Personengruppe aus fünf bis sechs maskierten Personen hat am Samstagabend versucht, einen Zigarettenautomaten am Hindenburgplatz aufzubrechen. Gegen 23.15 Uhr machten sich die Unbekannten mit Werkzeugen an dem Automaten zu schaffen, wurden jedoch von Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma bei ihrem Vorhaben entdeckt und flüchteten. Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verliefen ergebnislos.

Bad Sebastiansweiler (TÜ): Betrunken Unfall verursacht

Betrunken einen Unfall verursacht hat am frühen Sonntagmorgen eine 31-Jährige auf der Bundesstraße 27 zwischen Bad Sebastiansweiler und Bodelshausen. Die Fahrerin kam alleinbeteiligt in Fahrtrichtung Bodelshausen nach links von der Fahrbahn ab, wo sie mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Gegen 03.30 Uhr konnten Beamte der Verkehrspolizei Tübingen im Rahmen einer Streifenfahrt den verunfallten Smart feststellen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Die leichtverletzte 31-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer Blutentnahme muss die Fahrerin nun auch ihren Führerschein abgeben. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von circa 11.500 Euro.

Ammerbuch (TÜ): Erfolglose Einbrecher unterwegs

Zweimal ist am frühen Samstagmorgen versucht worden, in Ladengeschäfte einzubrechen. Gegen 02.30 Uhr wollte ein unbekannter Täter sich Zutritt zu einem Kiosk in der Nagolder Straße verschaffen, indem er auf eine Mülltonne stieg und von dort aus erfolglos versuchte, ein Fenster aufzuhebeln. Nur etwa eine halbe Stunde später wurde ein Schreibwarengeschäft in der Poltringer Straße angegangen. Ein Unbekannter versuchte zunächst, die Tür aufhebeln. Da ihm dies nicht gelang, warf der Täter mit zwei Steinen ein Kellerfenster ein, ins Ladeninnere gelangte er jedoch nicht. Inwieweit ein Tatzusammenhang zwischen den Einbruchsversuchen besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, die der Polizeiposten Ammerbuch übernommen hat.

Dußlingen (TÜ): Motorradunfall

Am Samstagabend ist es auf der Bundesstraße 27 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Gegen 19.15 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seiner Honda CBR hinter einer 27-jährigen BMW-Fahrerin von der L 230 auf die B 27 in Fahrtrichtung Tübingen auf. Kurz nach der Auffahrt setzte der Kradfahrer zum Überholen eines bereits auf der rechten Fahrbahn befindlichen Pkw an und wechselte hierzu über die durchgezogene Linie auf den linken Fahrstreifen. Hierbei erkannte er mutmaßlich zu spät, dass auch der BMW vor ihm zeitgleich einen Überholvorgang startete. Bei einer eingeleiteten Gefahrenbremsung geriet der 30-Jährige in den Grünstreifen und stürzte. Das Kraftrad schleuderte noch einige Meter weiter und kollidierte im weiteren Verlauf mit dem BMW. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach rettungsdienstlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro. Die B 27 musste in Fahrtrichtung Tübingen für zwei Stunden voll gesperrt werden.

