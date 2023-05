Reutlingen (ots) - Ostfildern-Scharnhausen (ES): Brand in Firma Zum Brand in einer Firma in der Liebigstraße sind die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen ausgerückt. Gegen 8.15 Uhr war es dort derzeitigen Ermittlungen zufolge auf Grund eines technischen Defektes in einem Schaltschrank zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte das Feuer rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden ...

