Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag (14.03.2023) in ein Mehrfamilienhaus an der Brenzstraße eingebrochen und haben Bargeld erbeutet. Die Täter hebelten in der Zeit von 19.45 Uhr bis 21.00 Uhr ein Küchenfenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in die untere Wohnung. Dort durchsuchten sie verschiedene Räume sowie Möbelstücke und stahlen mehrere Tausend Euro Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

