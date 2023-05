Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Pkw-Aufbruch

Reutlingen (ots)

Ostfildern-Scharnhausen (ES): Brand in Firma

Zum Brand in einer Firma in der Liebigstraße sind die Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen ausgerückt. Gegen 8.15 Uhr war es dort derzeitigen Ermittlungen zufolge auf Grund eines technischen Defektes in einem Schaltschrank zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte das Feuer rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Ofterdingen (TÜ): Auto ausgeplündert

Unter anderem auf eine im Auto abgelegte Geldbörse und eine Armbanduhr hatte es ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Bachsatzstraße abgesehen. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürfte der Täter gegen 1.30 Uhr auf noch unbekannte Art und Weise das Fahrzeug geöffnet und ausgeplündert haben. Der Polizeiposten Mössingen ermittelt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell