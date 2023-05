Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Explosion von Öltank (Wernau

ES)

Reutlingen (ots)

Wernau (ES): Explosion von Öltank

Eine Explosion in der Adlerstraße hat am Donnerstagvormittag die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr, THW und Polizei auf den Plan gerufen. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge war es dort, gegen 11.30 Uhr, aus noch ungeklärter Ursache bei Reinigungsarbeiten eines Öltanks durch eine Fachfirma im Keller eines leerstehenden Wohnhauses zu einer Explosion gekommen. Hierdurch wurde das gesamte Gebäude erschüttert. Durch die entstandene Druckwelle wurden zudem Scherben einer zerborstenen Tür nach Außen geschleudert. Ein vor dem Haus befindlicher 35-jähriger Arbeiter der Tankreinigungsfirma wurde durch Splitter leicht verletzt. Er konnte nach einer ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen werden. Da das Haus unabhängig von der Explosion abgerissen werden soll, entstand dort kein Sachschaden. Ein in der Nähe geparkter Nissan wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Der Schaden am Pkw wird aktuell auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Prüfung der Statik des Gebäudes dauert aktuell noch an. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat mit Unterstützung des Gewerbeaufsichtsamtes des Landratsamt Esslingen die Ermittlungen aufgenommen. (jp)

