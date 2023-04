Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230403.1 Kiel: Betrunkener Fahrzeugführer flüchtet nach Verkehrsunfall

Kiel (ots)

Sonntagabend kam es in Kiel-Wellsee zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Polizeibeamtinnen und -beamte trafen den Unfallverursacher an seiner Wohnanschrift an. Da der Flüchtige alkoholisiert war, entnahm ein Polizeiarzt zwei Blutproben. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeibezirksrevier Kiel geführt.

Am 02.04.2023 gegen 18:50 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Wellseedamm / Schlehenkamp ein Verkehrsunfall. Ein 53-Jähriger befuhr mit seinem Toyota den Wellseedamm aus Richtung Preetzer Straße kommend und kam im Kreuzungsbereich von der Fahrbahn ab. Er fuhr gegen die dortige Ampel und flüchtete anschließend. Durch das am Unfallort verlorene Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs konnten Einsatzkräfte der Polizei den Unfallfahrer an seiner Wohnanschrift antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Auf einer Polizeidienststelle entnahm ein Polizeiarzt zwei Blutproben zur Bestimmung des genauen Alkoholwertes. Ferner stellten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten den Führerschein sicher.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel sowie Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Eva Rechtien

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell