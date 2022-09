BPOL-HB: Morgens Fahrrad am Bahnhof Stralsund gestohlen, abends in Bremen angeboten ...

Bremen (ots) - Unfallzeit 30.08.2022 / 10:07 Uhr Bei der Kontrolle von Bahnanlagen ist am Dienstagvormittag ein 51-jähriger Bahnmitarbeiter von einem durchfahrenden Güterzug erfasst worden. Mit schweren Beinverletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Bahnverkehr in Richtung Hannover und Osnabrück wurde von 10:07 bis 11:23 Uhr unterbrochen. Es verspäteten sich zahlreiche Züge. Der Unfallort ist wenige ...

