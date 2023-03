Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230330.4 Kiel: Polizei schaltet Hinweisportal nach Feuer in Mettenhof frei (Folgemeldung zu 230329.3)

Kiel (ots)

In den sozialen Medien werden derzeit zahlreiche Videos verbreitet, die das Feuer in einem Mettenhofer Mehrfamilienhaus am frühen Montagabend zeigen. Die Polizei schließt nicht aus, dass weitere Videos existieren, die den Ermittlerinnen und Ermittlern bislang noch nicht bekannt sind. Aus diesen könnten sich wichtige Hinweise zur Ermittlung der Ursache beziehungsweise von Tatverdächtigen ergeben.

Daher ist ab sofort das Hinweisportal der Landespolizei Schleswig-Holstein freigeschaltet, auf dem Videos oder Fotos hochgeladen werden können. Dieser Link führt direkt zur Möglichkeit des Uploads: https://sh.hinweisportal.de/feuer-kiel-mettenhof/

Matthias Arends

