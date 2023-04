Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230401.3 Kiel: 45-jährige Frau im Keller eines Mehrfamilienhauses tot aufgefunden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln und suchen Zeugen

Kiel (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

Gestern Abend fand ein Anwohner in einem Keller in der Asmusstraße eine weibliche, leblose Person. Ein 33-jähriger Anwohner versuchte sich noch während des anschließenden Rettungseinsatzes das Leben zu nehmen. Die Kommissariate 1 und 6 der Bezirkskriminalinspektion Kiel haben in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeuginnen und Zeugen.

Gegen 17:50 Uhr fand ein Anwohner eine weibliche, leblose Person im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Asmusstraße und rief den Rettungsdienst. Noch bevor die Polizei eingetroffen war und während des laufenden Rettungseinsatzes versuchte sich ein 33-Jähriger Bewohner des Hauses das Leben zu nehmen. Der Mann befindet sich in einem Krankenhaus. Ob er mit dem gewaltsamen Tod der 45-Jährigen, die nicht aus Kiel stammt, in Zusammenhang steht, kann zurzeit noch nicht gesagt werden.

Die Kommissariate 1 und 6 der Bezirkskriminalinspektion Kiel haben in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeuginnen und Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0431-160 3333 in Verbindung zu setzen.

Nähere Angaben zu dem Sachverhalt können zurzeit nicht gemacht werden. Staatsanwaltschaft und Polizei können frühestens nach dem Wochenende weitere Auskünfte erteilen.

Matthias Felsch, Polizeidirektion Kiel

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell