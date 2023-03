Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Geldbörsendiebstahl

Trier (ots)

Zwei Männer versuchten am Sonntagmorgen, 19. März 2023, gegen 10:20 Uhr, in der Fleischstraße in Trier, die Geldbörse aus dem Rucksack der 42jährigen Geschädigten zu entwenden.

Beide Tatverdächtigen sind ca. 40 Jahre alt und haben eine normale Statur. Sie tragen beide dunkle/braune, kurze Haare. Einer der beiden war mit einer schwarzen Jacke und einer grau karierten Tuch-Hose gekleidet. Der Zweite trug eine schwarze Jacke. Die Kapuze hatte er über seinen Kopf gezogen. Auf dem Rücken der Jacke befand sich eine weiße Aufschrift. Beide sprachen eine unbekannte Sprache.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben können oder denen Besonderheiten in diesem Zusammenhang aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell