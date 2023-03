POL-PPTR: Festnahme eines Tatverdächtigen nach nächtlichen Angriffen durch einen Fahrradfahrer in Trier - Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Trier

Pluwig (ots) - Unbekannte entwendeten am Donnerstagmorgen, 16. März 2023, gegen 10:15 Uhr, in einem Supermarkt in Pluwig, in der Straße "Am alten Dorfplatz", die Geldbörse einer 86-Jährigen. Anschließend hoben die Unbekannten einen Geldbetrag im vierstelligen Bereich von einem Geldautomaten ab. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben können oder denen Besonderheiten in diesem Zusammenhang ...

