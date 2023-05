Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach versuchtem Telefonbetrug: Tatverdächtiger auf frischer Tat festgenommen - Filderstadt

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter dem dringenden Tatverdacht des bandenmäßigen Betrugs hat die Polizei am Dienstagnachmittag (09.05.2023) im Rahmen einer fingierten Übergabe von Wertsachen in Filderstadt einen 29-Jährigen vorläufig festgenommen. Der mutmaßlich einer Telefonbetrügerbande angehörende Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Der Festnahme ging ein Anruf eines Kriminellen gegen 16 Uhr bei einem Filderstädter Ehepaar voraus, in dem sich der Anrufer der Frau gegenüber als Polizeibeamter ausgab. Er versuchte, sie mit der frei erfundenen Geschichte von in der Nachbarschaft festgenommenen Einbrechern in Angst um ihr Hab und Gut zu versetzen und zur Übergabe der Wertsachen an einen vermeintlichen Kollegen zu bewegen. Der Ehemann der Filderstädterin erkannte die Betrugsmasche jedoch und verständigte umgehend das Polizeirevier Filderstadt.

Im weiteren Verlauf wurde von der Ehefrau zum Schein auf die Forderungen des kriminellen Anrufers eingegangen und eine Übergabe von Schmuck sowie Bargeld in Aussicht gestellt. Im Glauben auf eine entsprechende Beute klingelte gegen 17.10 Uhr der 29-jährige, mutmaßliche Abholer der Wertgegenstände an der Haustür des Ehepaares, worauf er von Zivilkräften des Polizeireviers Filderstadt vorläufig festgenommen wurde.

Der Tatverdächtige, bei dem es sich um einen türkischen Staatsbürger handelt, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch (10.05.2023) beim Amtsgericht Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen, insbesondere zu Mittätern und Hintermännern dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell