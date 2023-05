Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Erfolgreiche Vermisstensuche, Unfallbeteiligter nachträglich verstorben, Einbruch, Rauch in Firma, Streitigkeiten

Altenburg (RT): Pkw kontra Motorrad

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 19 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Donaustraße erlitten. Die junge Frau war kurz nach 11.30 Uhr mit ihrer Honda auf der Donaustraße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Zwischen den Einmündungen zur Erlenbach- und der Lechstraße bemerkte sie zu spät, dass der vorausfahrende 83-Jährige mit seinem Mercedes am Fahrbahnrand angehalten hatte. In der Folge streifte die Frau mit der rechten Seite ihres Motorrads die hintere linke Fahrzeugecke des Mercedes und stürzte. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Honda musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro. (rn)

St. Johann (RT): Unfall beim Abbiegen

Zu einer Kollision zweier Autos ist es am Dienstagnachmittag in Lonsingen gekommen. Kurz nach 16.30 Uhr war ein 22 Jahre alter Mann mit einem VW auf der Buchstraße unterwegs und bog auf die Gächinger Straße ein. Hierbei stieß er mit einem von links kommenden Renault eines 40-Jährigen zusammen. Beide Fahrer kamen zur Untersuchung auf mögliche Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Ihre Pkw mussten abgeschleppt werden. Den Blechschaden beziffert die Polizei auf insgesamt circa 33.000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Münsingen (RT): Mit Motorrad gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der B 465 erlitten. Der 17-Jährige befuhr gegen 15.45 Uhr mit seiner Aprilia die Bundesstraße von Münsingen herkommend in Richtung Seeburg. Etwa Mittig der Steige brach ihm nach derzeitigem Kenntnisstand das Heck seiner Maschine aus, worauf er alleinbeteiligt stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn nach einer Erstversorgung vor Ort ins Krankenhaus. Am Zweirad war ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstanden. (mr)

Esslingen (ES): Pkw kontra Fahrrad

Augenscheinlich leicht verletzt hat sich eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen in der Schorndorfer Straße im Stadtteil Oberesslingen ereignet hat. Die 59-Jährige fuhr dort gegen 7.30 Uhr mit ihrem Pedelec in Richtung Oberesslingen. Ein, im Gegenverkehr nach links abbiegender, 21-jähriger Fahrer eines VW Passat übersah die Frau und kollidierte mit dieser. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort begab sich die Frau selbstständig in ärztliche Behandlung. Am VW war Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden. (jp)

Weilheim (ES): Einbrecher unterwegs

Ein Wohngebäude in der Zähringergasse in Weilheim ist am Dienstag ins Visier eines Einbrechers geraten. Der noch unbekannte Täter schlug in der Zeit zwischen elf Uhr und 14.50 Uhr ein Fenster ein und entriegelte es anschließend. Nachdem er sich so Zutritt verschafft hatte, durchwühlte er Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Der Polizeiposten Weilheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Kirchheim (ES): Radfahrerin zu Fall gekommen

Eine Radfahrerin ist am Dienstagmittag in der Stuttgarter Straße gestürzt und dabei verletzt worden. Die Frau befuhr ersten Erkenntnissen zufolge gegen 13.45 Uhr die Hegelstraße und wollte nach rechts in die Stuttgarter Straße abbiegen. Dabei touchierte sie mit dem Lenker eine Ampel, worauf sie die Kontrolle über das Rad verlor und zu Fall kam. Zur weiteren Untersuchung und Behandlung brachte sie der Rettungsdienst ins Krankenhaus. (mr)

Aichtal (ES): Erfolgreiche Suche nach vermissten Kindern

Nach drei kleinen Kindern ist am Dienstagabend im Aichtal gesucht worden. Kurz nach 18.30 Uhr meldeten Eltern das Fehlen zweier kleiner Buben im Alter von drei und fünf Jahren, die im Ortsteil Rudolfshöhe kurz zuvor noch zusammen gespielt hatten. Wenig später meldete eine weitere Mutter das Fehlen ihres sieben Jahre alten Sohnes. Daraufhin nahmen zahlreiche Polizeistreifen, ein Personenspürhund des Polizeipräsidiums Einsatz sowie der Polizeihubschrauber bei strömendem Regen die Suche nach den Kleinen auf. Dank des Hinweises eines Zeugen konnten die Jungs gegen 19.45 Uhr von der Besatzung des Polizeihubschraubers auf einem Feldweg in Richtung Harthausen entdeckt und wenig später von einer Streife angetroffen werden. Kurz vor 20 Uhr wurden die Buben wohlbehalten ihren glücklichen Eltern übergeben. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Ein Schaden in Höhe von über 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Unteraichen entstanden. Ein 78-Jähriger war kurz nach zehn Uhr mit einem VW Golf von der Max-Lang-Straße nach links auf die Hohenheimer Straße abgebogen. Hierbei kollidierte sein Wagen mit der vorfahrtsberechtigten Mercedes-Benz C-Klasse eines 79 Jahre alten Mannes. Vorsichtshalber war der Rettungsdienst an die Unfallstelle ausgerückt und schaute nach den beiden Fahrern. Diese waren glücklicherweise ersten Erkenntnissen nach unverletzt geblieben. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. (ms)

Esslingen-Oberesslingen (ES): Rauch in Firma

Zu einem gemeldeten Brand sind die Einsatzkräfte am Dienstagvormittag in die Eberspächer Straße ausgerückt. Gegen 11.20 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 17 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Wie sich herausstellte war es bei Wartungsarbeiten an einer Maschine zu einem Funkenschlag und einer kleinen Rauchentwicklung gekommen. Verletzt wurde niemand. Sachschaden war augenscheinlich an der Maschine nicht entstanden. (cw)

Tübingen (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall mit Personenschaden und drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Dienstagnachmittag auf der B 27 ereignet. Gegen 15.15 Uhr erkannte ein in Richtung Hechingen fahrender Audi-Lenker im Alter von 72 Jahren zu spät, dass kurz vor der Kreuzung bei der Waldhörnlestraße der Verkehr vor ihm zum Halten gekommen war. Der Audi krachte ins Heck eines Skoda und schob diesen noch auf einen Dacia. Der 44-jährige Skoda-Lenker zog sich hierbei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu, weshalb zu seiner Versorgung ein Rettungswagen angefordert wurde. Insgesamt dürfte sich der Blechschaden auf schätzungsweise 12.500 Euro belaufen. Der Skoda wurde abgeschleppt. (mr)

Dußlingen (TÜ): Verunglückter Roller-Lenker verstorben - Nachtrag zur Pressemeldung vom 03.05.2023 / 11.26 Uhr

Der 72-jährige Roller-Fahrer, welcher am 03.05.2023, kurz vor drei Uhr auf einem parallel zur L 230 verlaufenden Beiweg vermutlich aufgrund einer medizinischer Ursache gestürzt ist, ist am Dienstagvormittag an den Folgen des Unfalls gestorben. (jp)

Dußlingen (TÜ): Radfahrerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Radfahrerin bei der Kollision mit einem Auto am Dienstagnachmittag zwischen Dußlingen und Gomaringen erlitten. Dem aktuellen Kenntnisstand zufolge war die 52-Jährige mit ihrem Pedelec kurz nach 17.30 Uhr auf dem Beiweg der L 230 (Tübinger Straße) in Richtung Gomaringen unterwegs. Im Einmündungsbereich der K 6901 fuhr sie offenbar ohne zu warten in die Fahrbahn, worauf es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten VW eines 33-Jährigen kam. Dieser hatte noch versucht, den Unfall durch eine Gefahrenbremsung zu verhindern. Die Frau stürzte anschließend auf den Asphalt. Nach der Versorgung durch eine Ersthelferin musste die 52-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden am VW beträgt circa 1.500 Euro. Die Höhe der Beschädigungen am Pedelec kann noch nicht beziffert werden. (mr)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Nach Streitigkeiten verletzt (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am frühen Mittwochmorgen in der Grüngrabenstraße. Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge war es dort, gegen 2.10 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem alkoholisierten 29-Jährigen und drei unbekannten Männern gekommen. Im Verlauf dieser Streitigkeiten soll das Trio so auf das Opfer eingeschlagen haben, dass dieses nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zudem soll er seine Brille verloren haben, die bislang noch nicht gefunden werden konnte. Die Tatverdächtigen waren bereits vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung Stadtmitte geflüchtet. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07432/955-0 um sachdienliche Hinweise. (cw)

Albstadt (ZAK): Fußgänger von Pkw erfasst

Ein Fußgänger hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Thanheimer Straße nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen erlitten. Ein 58-Jähriger befuhr kurz vor zehn Uhr mit einem Fiat 500 die L360 von Thanheim kommend in Richtung Tailfingen und bog an der Kreuzung mit der K 7103 nach links in diese ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Außenspiegel des Fiat und einem 39 Jahre alten Fußgänger, der die Straße von links nach rechts überquerte. In der Folge wurden die Füße des 39-Jährigen vom Pkw überrollt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere hundert Euro betragen. (rn)

