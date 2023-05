Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten in Metzingen und Mössingen

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Pkw-Lenker bei Verkehrsunfall verletzt

Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes musste ein Pkw-Lenker nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Eine 40-Jährige war gegen 15.40 Uhr mit einem Mercedes-Benz auf dem Steinerweg unterwegs und wollte nach rechts in den Öschweg abbiegen. Hierbei kam sie zu weit nach links und prallte gegen den Alfa Romeo eines 60 Jahre alten Mannes, der den Öschweg in Richtung Steinerweg befuhr. Der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 10.000 Euro geschätzt. (ms)

Mössingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag auf der Ofterdinger Straße ereignet hat. Ein 37-Jähriger war gegen 12.45 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Ofterdinger Straße stadtauswärts unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 39-Jähriger aufgrund eines Abbiegevorgangs abbremsen musste und krachte in das Heck seines Audi A4. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der augenscheinlich leicht verletzte 39-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden an den beiden Pkw wird auf insgesamt circa 5.000 Euro geschätzt. (jp)

