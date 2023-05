POL-RT: Pressemitteilung des PP Ludwigsburg; Weitere Verkehrsunfälle; Einbruch

Polizeipräsidium Reutlingen

BAB 8 - Stuttgart: Geschädigter nach Vorfall auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen gesucht

Metzingen (RT): Unfall mit vier Leichtverletzten

Zu hohe Geschwindigkeit könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montagvormittag auf der B312 ereignet hat. Eine 19-jährige Lenkerin eines VW-Sharan befuhr gegen 9.45 Uhr die Aufschleifung Metzingen Nord in Richtung B312, um in Fahrtrichtung Reutlingen weiterzufahren. Zu Beginn des Einfädelungsstreifens kam sie daraufhin auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden Pkw der Marke BMW eines 35-Jährigen. Durch die Kollision wurden alle vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Der Sachschaden wird nach jetzigem Stand auf circa 30.000 Euro geschätzt. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn war für circa 90 Minuten nur einseitig befahrbar. (jp)

Grabenstetten (RT): Fahrrad kontra Pkw

Schwer verletzt hat sich ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen auf der K6758 ereignet hat. Der 15-Jährige fuhr dort gegen 6.15 Uhr mit seinem Mountainbike zunächst auf dem parallel verlaufenden Radweg von Böhringen in Fahrtrichtung Grabenstetten. Da der Radweg endete und auf der anderen Straßenseite fortgeführte wurde, überquerte der Radfahrer die Fahrbahn. In diesem Moment befuhr eine 57-jährige Ford-Kuga-Fahrerin die Fahrbahn ebenfalls in Richtung Grabenstetten und kollidierte mit dem 15-Jährigen. Durch die Kollision wurde er schwer verletzt. Der 15-Jährige wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die Schadenshöhe am Mountainbike wird auf 1.500 Euro geschätzt. Der Sachschaden am Ford beträgt nach jetzigem Sachstand circa 20.000 Euro. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei, in die ein Sachverständiger eingeschalten wurde, dauern an. Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme befand sich eine 27-jährige Polizeibeamtin zusammen mit weiteren Polizeibeamten auf der K6758, um die Unfallstelle abzusichern. Die mit Warnkleidung ausgestatte Beamtin wurde daraufhin vom Heck eines in Schrittgeschwindigkeit vorbeifahrenden Lastkraftwagens der Marke DAF-Trucks eines 59-Jährigen touchiert. Die Beamtin erlitt hierdurch leichte Verletzungen, konnte ihren Dienst jedoch fortführen. (jp)

Plochingen (ES): Betonmischer auf B 10 umgekippt

Für Verkehrsbehinderungen und eine aufwändige Bergungsaktion hat ein umgekippter Betonmischer am Montagmittag auf der B 10 gesorgt. Der Lenker des Lasters war gegen 12.40 Uhr auf der Bundesstraße von Stuttgart herkommend in Richtung Ulm unterwegs, als er im Bereich der Ausfahrt Reichenbach aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und nach dem Gegenlenken mit den Mitteilleitplanken kollidierte. In der Folge kippte der Betonmischer auf die Seite, worauf sowohl Betriebsflüssigkeiten als auch Beton ausliefen. Der verletzte Fahrer konnte den Lkw selbstständig verlassen und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte der Gesamtschaden in den sechsstelligen Bereich reichen. Der Verkehr auf der Richtungsfahrbahn, der sich erheblich zurückstaute, wurde an der Ausfahrt Reichenbach ausgeleitet und konnte nach dem Passieren der L 1201 unmittelbar wieder auf die B 10 auffahren. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten, zu denen schweres Gerät und ein Bagger angefordert wurden, dauern aktuell (Stand 16.25 Uhr) noch an. (mr)

Albstadt (ZAK): In Kinderhaus eingebrochen

In ein Kinderhaus in der Obere Bachstraße ist zwischen Donnerstag (04.05.23), 17 Uhr, und Montag, 13.15 Uhr, eingebrochen worden. Über ein aufgebrochenes Fenster verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Gebäude und entwendeten daraus, wie bislang bekannt, einen Fernseher sowie eine Spielekonsole. Der Wert des Diebesguts kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rn)

