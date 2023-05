Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8 - Stuttgart: Geschädigter nach Vorfall auf der Autobahn gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht einen Zeugen und zugleich Geschädigten eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag (07.05.2023) auf der Bundesautobahn 8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen. Der Fahrer eines Jeeps mit französischer Zulassung soll gegen 20.20 Uhr den gesuchten Fahrer eines silbernen Mercedes durch dichtes Auffahren zum Spurwechsel genötigt haben. Der Mercedes-Lenker war zu diesem Zeitpunkt auf dem linken Fahrstreifen unterwegs und wechselte die Spur nach der Nötigung nicht. Hierauf fuhr der Jeep-Lenker auf dem mittleren Fahrstreifen auf gleiche Höhe mit dem Mercedes und warf eine volle Plastikflasche gegen dessen Pkw. Im weiteren Verlauf setzte der Jeep-Lenker sein Fahrzeug vor den Mercedes und bremste diesen sowie eine dahinterfahrende 34-Jährige sehr stark aus. An der Anschlussstelle Stuttgart-Flughafen verließ der Jeep-Lenker die Autobahn in unbekannte Richtung. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg bittet nun den geschädigten Mercedes-Lenker sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

