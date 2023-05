Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Ludwigsburg gelang es am frühen Sonntagmorgen (07.05.2023), insgesamt drei Personen als mutmaßliche Graffiti-Sprayer festzunehmen. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes meldete gegen 02:20 Uhr, dass aktuell am Gebäude einer ehemaligen Privatschule in der Martin-Luther-Straße Graffiti gesprüht wurden. Durch die Streifenwagenbesatzungen konnten zwei Männer noch mit Spraydosen in der Hand auf frischer Tat angetroffen und nach kurzem Fluchtversuch festgenommen werden. Die beiden hatten sich vermutlich durch Übersteigen eines Bauzauns rechtswidrig Zutritt zum abgesperrten Gebäude verschafft. Ein dritter Mann, bei dem es sich um einen mutmaßlichen Komplizen handelt, wurde in Tatortnähe schlafend in einem Pkw angetroffen und ebenfalls vorläufig festgenommen. Bei Durchsuchungsmaßnahmen konnten mehrere Taschen mit Spraydosen, weitere Sprayer-Utensilien sowie Cannabis aufgefunden und beschlagnahmt werden. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurden die drei Tatverdächtigen im Alter zwischen 29 und 35 Jahren nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Höhe des Sachschadens an dem Gebäude ist noch nicht bekannt. Ob die drei Tatverdächtigen noch für weitere Sachbeschädigungen durch Graffiti verantwortlich sein könnten, ist unter anderem Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Ludwigsburg.

