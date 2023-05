Mannheim (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag brach eine unbekannte Täterschaft in der Carl-Benz-Straße in ein Ladengeschäft ein. Dabei wurde ein Fenster herausgehebelt und der Thekenbereich durchwühlt. Der Ladenbesitzer musste feststellen, dass aus der Kasse knapp 400 Euro Bargeld entwendet wurden. Die ...

