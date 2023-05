Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Ladengeschäft- Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brach eine unbekannte Täterschaft in der Carl-Benz-Straße in ein Ladengeschäft ein. Dabei wurde ein Fenster herausgehebelt und der Thekenbereich durchwühlt. Der Ladenbesitzer musste feststellen, dass aus der Kasse knapp 400 Euro Bargeld entwendet wurden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202/288-0, zu melden.

