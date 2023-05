Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 19-Jähriger durch mehrere Messerstiche schwer verletzt - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag, den 29.04.2023, auf Sonntag, den 30.04.2023, wurde ein 19-Jähriger gegen 02.00 Uhr zwischen N 5 und N 6 in Mannheim durch mehrere Stiche im Bereich des Oberkörpers schwer verletzt. Zuvor war es zwischen dem Mann und einer Gruppierung von ca.6-8 jungen Männern zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Nachdem in der Nähe befindliche Bekannte des 19-Jährigen auf das Geschehen und die mittlerweile körperliche Auseinandersetzung aufmerksam wurden und zu Hilfe eilten, flüchtete die Gruppierung unerkannt.

Einer der Täter kann durch Zeugen wie folgt beschrieben werden:

ca. 180cm groß,

ca. 19 Jahre alt, normaler Statur, halblangen dunklen Haaren Ziegen-, zudem Oberlippenbart, helle Jeans mit heller Jacke

Das Dezernat 9.1 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0621/ 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

