POL-MA: Altlußheim

Rhein-Neckar-Kreis: 14 Fahrzeuge durch Täter beschädigt - Zeugen gesucht!

Altlußheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Durch eine unbekannte Täterschaft wurden in der Zeit zwischen Sonntagmittag, 15 Uhr und Montagmorgen, gegen 09 Uhr in der Rheinhäuser Straße vierzehn Fahrzeuge beschädigt. Mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzte der oder die Täter/in die Fahrzeuge und flüchtete daraufhin von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung.

Zeugen, welche den Tatablauf beobachten konnten bzw. selber hiervon betroffen sind, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Hockenheim, Tel: 06205/ 2860-0, zu melden.

