Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Gebäude und Fahrzeuge mit Graffiti beschmiert - Täter durch die Polizei festgenommen!

Mannheim (ots)

Ein 22-jähriger Graffit-Sprayer konnte durch die Beamten und Beamtinnen des Polizeireviers Käfertal festgenommen werden, nachdem dieser gleich mehrere Häuser sowie Fahrzeuge mit Graffiti beschmierte. Ein aufmerksamer Zeuge konnte beobachten, wie der 22-jähriger Täter in der Fasanenstraße Gebäude und Fahrzeuge besprühte. Bei der kurz daraufhin eingeleiteten Fahndung gelang es den Beamten und Beamtinnen den Täter in Tatortnähe festzunehmen. Die Streifenwagenbesatzung konnte Rückstände von Graffiti-Farbe an seinen Händen sowie an dessen Pullover feststellen. Zu seinen Ungunsten fertigte der Täter Videoaufnahmen von seinen Taten. Die Ermittlungen ergaben, dass weitere Gebäude sowie Fahrzeuge in der Grohbergstraße, Obere Riedstraße und der Enzianstraße durch Graffiti beschädigt wurden. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden und ist Teil der aktuellen Ermittlungen. Nach den getroffenen Maßnahmen wurde der 22-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Der 22-Jährige muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

